목포해경, 기상악화 대비 위험예보제 '주의보' 발령

호남취재본부 심진석기자

입력2026.01.09 14:55

목포·신안·무안·해남·진도·영암·영광·함평군
오는 10일부터 기상특보 해제 시까지 적용

연안사고 위험예보제 안내 포스터. 목포해경 제공

연안사고 위험예보제 안내 포스터. 목포해경 제공

목포해양경찰서가 강풍 등 기상악화에 따른 해양사고 예방을 위해 오는 10일부터 기상특보 해제 시까지 8개 시·군 지역에 연안 안전사고 위험예보제 '주의보' 단계를 발령했다.


발령 대상 지역은 목포시를 비롯해 신안·무안·해남·진도·영암·영광·함평군 일원이다.

연안 안전사고 위험예보제는 선착장 등 연안해역의 위험한 장소, 위험구역에서 특정 시기에 기상악화 또는 자연 재난 등으로 안전사고가 발생할 것에 대비해 위험성을 국민에게 알리고 사고를 예방하기 위한 제도다. 관심, 주의보, 경보 등 3단계로 나뉜다.


특히 연안사고 위험예보제 '주의보' 단계는 안전사고 발생 우려가 높거나 피해 확산이 우려되는 경우에 발령된다.


해경은 주의보 발령 기간 중 연안해역과 항포구·갯바위 등 해안가 저지대 위험지역을 중심으로 해·육상 순찰을 강화하고 지자체, 파출소 전광판, 안내방송을 통한 홍보·안전계도 활동으로 연안 안전사고 예방에 총력을 기할 방침이다.

목포해경 관계자는 "기상정보를 수시 확인하며 기상 악화가 예상될 시에는 해양활동을 자제해달라"고 전했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
