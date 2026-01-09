신한은행, 최고 연 8.8% '현대차 적금' 출시

현대차 사면 우대금리…적금 가입하면 계약금 할인

신한은행은 현대자동차와 최대 연 8.8%의 금리를 받을 수 있는 '한 달부터 적금(매주)X현대자동차'를 1만좌 한도로 출시했다고 9일 밝혔다.

이 상품은 매주 최대 10만원까지 입금할 수 있는 3개월 만기 자유적금이다. 현대자동차 차량 계약 시 우대금리와 적금 가입 시 계약금 할인 혜택을 결합했다. 기본이자율 연 1.8%에 우대이자율 최대 연 7.0%를 더해 최고 연 8.8%의 금리를 받을 수 있다.

우대금리는 ▲현대차 차량 계약 시 연 3.0%포인트 ▲적금 가입 기간에 총 납입 회차의 90% 이상 납입 시 연 2.0%포인트 ▲신한카드(신용) 결제계좌를 신한은행 계좌로 지정 시 연 1.0%포인트 ▲적금 가입일 기준 최근 6개월간 예·적금 미보유 시 연 1.0%포인트 등으로 구성된다.

적금 가입 고객에는 현대차 계약금 10만원 할인 쿠폰을 제공한다. 이 쿠폰은 '신한 쏠(SOL)뱅크' 앱 내 쿠폰함에서 현대자동차 전용 페이지를 통해 발급받을 수 있다. 현대차 지점 및 대리점에서 차량 구매 잔금을 납부할 때 적용받는다.

신한은행 관계자는 "현대자동차와의 협업을 통해 차량 계약부터 출고까지 이어지는 고객 경험 전반에서 실질적인 혜택을 제공하고자 이번 상품을 준비했다"며 "앞으로도 다양한 산업과의 협업을 통해 차별화된 고객 가치를 만들어 가겠다"고 말했다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



