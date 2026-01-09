본문 바로가기
사회
경기도, 9일 밤9시 대설 재난대응 비상 1단계 발령

이영규기자

입력2026.01.09 14:47

경기도가 9일 밤부터 10일 저녁까지 경기 동부지역을 중심으로 경기도 전역에 1~8cm의 눈이 쌓일 것으로 예상됨에 따라 비상 1단계를 발령했다.


김동연 경기도지사는 9일 공문을 통해 ▲주말 강설 대비 비상근무 및 제설작업 철저 ▲강설 전 사전 제설제 살포 완료 ▲민자도로 제설 관리 강화 ▲버스정류장, 지하철역 입구 등 생활 밀착 공간에 대한 후속 제설 철저 ▲적설 취약 구조물 사전예찰·점검 실시 및 신속한 사전대피·통제 실시 ▲제설작업인력의 안전관리 철저 ▲기온 급강하에 따른 한파 취약 계측 보호 활동 강화 등을 주요 내용으로 한 특별지시를 각 시군에 내렸다.

앞서 경기도는 8일 김성중 행정1부지사 주재로 시군 부단체장과 도 관련 부서 관계자가 참석한 가운데 회의를 열고 대설 대응체계 개선안이 제설 현장에서 지속적으로 작동될 수 있도록 당부했다.


개선안은 지난해 12월4일 강설 시 대설 대응의 미흡한 점을 분석해 만든 대책으로 권역별 제설제 사전살포 시간 구체적으로 명시, 민자도로 사업자를 도 재대본 제설대응에 참여시키는 등 민자도로 제설작업관리 강화, 시군 연계구간의 제설작업 시작 시간과 제설 상황 점검, 지정체 발생 시 우회 안내와 지정체 구간 진입 통제 등을 담고 있다.


경기도는 이번 강설에도 이 같은 개선안에 따라 대응에 나서기로 했다.

경기도는 주말을 맞아 교통량이 많을 것으로 예상되는 가운데 강설이 예보된 만큼, 외출시 가급적 대중교통 이용과 차량운행시 감속 운전 및 충분한 안전거리 확보, 보행자 눈길 미끄럼 유의, 안전을 확보한 후 낮시간 제설작업 등을 당부했다.


한편 기상청은 10일 저녁까지 도내 최대 8㎝의 눈이 내린다고 예보했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

