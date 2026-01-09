광주 서구, 전동보장구 이용 장애인·노인 보험 지원

전동 휠체어·스쿠터 사고…최대 2천만원 보장

광주광역시 서구 올해부터 전동휠체어·전동스쿠터 등 전동보장구를 이용하는 장애인과 65세 이상 노인을 위한 배상책임 보험 지원을 시행한다.

이번 사업은 '광주광역시 서구 장애인·노인 등 전동보장구 보험 가입 및 지원 조례'에 따라 전동보장구 이용 중 발생한 수 있는 대인·대물 사고에 대비해 이용자의 경제적 부담을 덜기 위해 추진한다.

보험은 서구청과 보험사 간 단체계약을 통해 서구에 주민등록이 된 자는 별도 가입 절차 없이 보험에 가입된다.

단, 서구 외 지역으로 전출할 경우 보험은 자동 해지된다.

보장 내용은 전동보장구 운행 중 발생한 제3자 대인·대물 사고에 대해 사고당 최대 2,000만 원까지 지원되며 자기부담금은 5만 원이다.

사고 발생 지역에 관계없이 전국 어디서나 보상이 가능하며 사고 발생일로부터 3년 이내 보험금 청구가 가능하다.

보험금 청구는 휠체어코리아닷컴을 통해 신청하면 되며 이후 구청에서 주민등록 여부를 확인한 뒤 보상 절차가 진행된다.

김이강 서구청장은 "이번 보험 지원이 전동보장구 이용자의 사고 불안과 경제적 부담을 덜어주는 제도적 안전망이 되길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



