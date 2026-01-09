본문 바로가기
위메이드 '미르M: 모광쌍용' 오는 13일 중국 정식 출시

노경조기자

입력2026.01.09 14:27

'미리의 전설2' 기반 PC·모바일 MMORPG

위메이드는 다중접속역할수행게임(MMORPG) '미르M: 모광쌍용'을 오는 13일 중국에 정식 출시한다고 9일 밝혔다.


'미르M: 모광쌍용' 중국 출시. 위메이드 제공

'미르M'은 핵심 지식재산권(IP) '미르의 전설2'를 기반으로 개발한 PC·모바일 MMORPG다. 원작의 재미 요소와 주요 시스템을 계승하는 동시에 최신 중국 게임 트렌드를 반영한 신규 콘텐츠를 추가했다.

게임은 공식 파트너 프로그램 '미르 파트너스'를 도입한다. 미르 IP의 영향력을 확대하고, 이용자 중심의 참여형 생태계를 구축하기 위한 프로그램이다. 이용자는 공식 파트너가 되어 게임 운영, 홍보, 커뮤니티 활동에 참여한다. 이후 기여도 등 활동 성과에 따라 인센티브와 전용 혜택을 받을 수 있다.


한편, 원작 '미르의 전설2'는 2004년 중국 PC 온라인 게임 시장에서 점유율 65%, 2005년 동시접속자 수 80만명을 기록하며 큰 인기를 끌었다.




노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
