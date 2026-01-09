李대통령, 13~14일 日총리 고향서 정상회담…과거사·한반도 문제 논의

'나라현'서 경제·사회·문화 분야 협력 강화 방안 논의

1박 2일 일정으로 5차례 대면 예정

대표 문화유적인 '호류지' 시찰

이재명 대통령이 다카이치 사나에 일본 총리의 초청으로 13~14일 1박 2일의 일정으로 일본 '나라현'을 방문한다. 이번 방일은 이 대통령 취임 후 두 번째이자 일본 다카이치 내각 출범 이후 첫 방문이다.

9일 위성락 국가안보 실장은 청와대 춘추관에서 브리핑을 열고 "다카이치 총리 취임 이후 3개월이 지나지 않은 시점에서 지난해 경주 정상회담에 이어 이번에는 일본 나라현에서 회담한다"며 "양국 정상은 이번 방일을 포함해 3차례 만나게 되면서 상호방문을 조기에 실현, 셔틀 외교를 계속 이어간다는 의미가 있다"고 설명했다.

청와대에 따르면 이 대통령은 13일 오후 나라에 도착해 다카이치 총리와 정상회담 일정을 소화한다. 정상회담은 소수인사만 배석하는 단독회담에 이어 확대회담, 공동 언론발표, 일대일 환담, 만찬 순서로 진행된다. 이 대통령은 정상회담 등에서 지역 및 글로벌 현안과, 경제·사회·문화 등 민생에 직결된 다양한 분야에서 실질적인 협력 강화 방안 등을 논의할 계획이다.

일본 '나라현'을 방문지로 선정한 이유와 관련해 강유정 대변인은 유튜브 채널 '김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장'에 출연해 "지난번 이시바 시게루 전 총리도 부산으로 왔다"며 "단순히 서울과 동경을 오가는 셔틀 외교가 아니라 지방 경제와 지방 정부를 활성화하는 방향에 방점이 찍혀 있다"고 말했다.

이 대통령은 14일 오전에는 다카이치 총리와 친교행사 일정 소화한 이후 오후 동포간담회를 가진 뒤 귀국한다. 위 실장은 "14일 오전에는 양 정상이 현지 대표 문화유적인 호류지를 시찰하는 친교일정에 이어 오사카 등 간사이 동포들과 간담회를 마치고 귀국할 예정"이라고 말했다. 호류지는 일본 성덕종의 총본산이며, 호류지의 서원 가람은 현존하는 가장 오래된 목조 건축물로도 유명하다.

위 실장은 이번 방일 성과와 관련해 셔틀외교를 통한 양국 정상 간 유대와 신뢰 강화를 꼽았다. 1박 2일 간의 짧은 일정이지만 양 정상이 총 5차례에 걸쳐 대화를 나누게 되는 만큼 한일 양국 현안에 대한 허심탄회한 논의가 가능할 것으로 기대된다.

위 실장은 "지난번 천년고도 경주에 이어 양국 정상이 회담을 갖게 될 '나라현'은 약 1500년 전 고대 한반도와 일본 간의 인연이 이어져 내려온 한일 간 교류와 협력의 상징적인 장소"라며 "다카이치 총리의 고향인 '나라현'에서 양 정상 간 개인적 유대가 더욱 깊어지고, 미래지향적인 한일관계의 발전 방안에 대한 공감대를 확고히 하는 계기가 될 것으로 기대한다"고 말했다.

이어 양국 실질 협력 관계 강화와 과거사 문제에 대한 인도적 차원의 협력 강화도 가능할 것으로 기대했다. 위 실장은 "이번 회담에서는 지식재산의 보호, 인공지능(AI) 등 미래 분야를 포함해 스캠 등 초국가 범죄 대응, 사회 문제, 인적 교류 등 양국 간 민생에 직결된 분야에서 협력을 강화하기 위한 방안들이 폭넓게 논의된다"면서 "조세이 탄광 등 과거사 문제에서 한일 양국이 인도적 측면의 협력을 할 수 있는 계기로 삼고자 한다"고 설명했다.

한반도 문제를 포함해 지역·글로벌 현안 관련 협력 확대에 대한 기대감도 있다. 위 실장은 "일본은 역내 평화, 안정, 번영을 위한 중요한 협력 파트너로서 급변하는 국제 정세 속에서 양국 정상 간 지역 및 글로벌 현안 관련 긴밀한 소통으로 양국 간 협력이 심화할 것으로 기대한다"고 말했다.





