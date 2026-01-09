본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

인천 제물포 Station-J 도시재생사업' 거점시설 '영스퀘어' 착공

박혜숙기자

입력2026.01.09 14:19

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

인천도시공사(iH)는 최근 제물포 Station-J 도시재생사업의 핵심 거점시설인 '영스퀘어'를 착공했다고 9일 밝혔다.


연면적 9552㎡, 지하 2층, 지상 7층 규모의 영스퀘어는 총사업비 449억원을 투입해 제물포역 인근에 조성하는 도시재생 복합문화시설로 2028년 4월 준공을 목표로 한다.

인공지능(AI) 전환시대에 대응한 창업보육센터와 청년 일자리 지원을 위한 복합공간, 스마트팜, 플래그십 레스토랑 등 지역 상권 활성화를 위한 공간이 들어선다.


제물포 영스퀘어 조감도. 인천도시공사 제공

제물포 영스퀘어 조감도. 인천도시공사 제공

AD
원본보기 아이콘

사업 대상지 주변에는 인천대학교 제물포캠퍼스와 청운대학교, 재능대학교, 제물포스마트타운(창업보육센터) 등 교육·창업시설이 밀집해 있다. 주변 학생수가 총 2만5407명에 달해 영스퀘어 조성되면 미래산업 분야를 중심으로 산·학·연 연계 효과가 클 것으로 iH는 기대했다.


또 인근에는 제물포역 도심 공공주택복합사업(3457가구)이 올해 연말 착공을 앞두고 있어 인천대 이전 후 침체한 제물포역 일대 상권에도 활력을 불어넣을 것으로 전망된다.

iH 관계자는 "영스퀘어는 제물포 Station-J 도시재생사업의 상징적인 거점 시설"이라며 "안전관리를 철저히 해 사업을 차질 없이 추진하겠다"고 밝혔다.


한편 iH는 공사로 인해 기존 제물포역 북부 공영주차장(74면)이 철거됨에 따라 시민 불편을 최소화하기 위해 인천대(94면), 제물포스마트타운(309면), 정부종합청사(202면) 등 인근 부설주차장을 활용해 주차 수요를 충당할 계획이다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'5성급 호텔' 아침 7시에 갔더니…"짐만 맡기려 했는데 바로 들어갔다" '5성급 호텔' 아침 7시에 갔더니…"짐만 맡기려 했... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

영상은 단 1개, 매년 2억 벌어들였다직장인 연봉보다 나은 '타닥타닥 벽난로'

트럼프 정부도 인정한 김치…"꼭 챙겨 드세요"

"핸드크림 바르셨죠? 나가세요"…양양 유명 카페서 무슨 일

"공항 도착하니 1인당 3만원 받았어요"…11만명 움직인 '인센티브' 정체

"천국의 섬에 돈 없으면 오지마?"…외국인 관광객에 잔고 증명 추진

'스타 셰프' 손종원의 손맛… 5900원에 만나다

美 "北 무슨 생각할까…베네수 유조선 나포, 경고될 것"

새로운 이슈 보기