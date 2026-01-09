"위약금 없이 번호이동" KT 이탈 가입자 15만명 넘어서

하루 평균 1.7만명 다른 통신사 이동

오는 13일까지 위약금 면제 시행 예정

정보 유출 사태로 해지 고객에게 위약금 면제를 시행 중인 KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 52,100 전일대비 600 등락률 +1.17% 거래량 177,601 전일가 51,500 2026.01.09 14:26 기준 관련기사 악재 소화하는 KT, 올해 저평가 해소 전망[클릭 e종목]KT, 로밍 데이터 최대 6GB 추가 제공 프로모션KT 위약금 면제 첫날, 가입자 1만명 넘게 이탈 전 종목 시세 보기 close 에서 이탈한 가입자가 15만명을 넘어섰다.

9일 업계에 따르면 전날 KT를 떠난 고객은 2만4252명으로 집계됐다. 이 중 1만5701명이 SKT로, 5027명이 LG유플러스로 이동했다. 알뜰폰으로 이동한 고객도 3524명이었다.

위약금 면제가 시작된 지난달 31일부터 전날까지 KT의 누적 이탈 가입자는 15만4851명으로, 하루 평균 1만7000명 이상이 다른 통신사로 이동한 셈이다.

KT는 오는 13일까지 해지 고객을 대상으로 환급 방식의 위약금 면제를 시행할 예정이다.

앞서 SK텔레콤도 지난해 해킹 사태 이후 7월 열흘간 위약금 면제를 실시했으며, 당시 약 16만명이 다른 통신사로 이동한 바 있다.

이동통신사 간 가입자 유치 경쟁이 격화되면서 보조금 지원 확대 등 과열 양상이 나타나자 방송미디어통신위원회는 소비자 피해를 막기 위해 허위·과장 광고 여부 등을 점검하는 현장 단속을 진행 중이다.





