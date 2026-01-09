본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

의정부성모병원, 경찰·소방·교정 공무원 위한 '24시간 전담 핫라인' 구축

이종구기자

입력2026.01.09 14:14

시계아이콘00분 45초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

특별한 희생에 특별한 보상…제복 입은 영웅 위한 패스트 트랙 가동
경기북부경찰청·경기도북부소방재난본부·의정부교도소와 응급의료 협력 협약

가톨릭대학교 의정부성모병원이 국가와 시민의 안전을 위해 헌신하는 경찰, 소방, 교정 공무원들이 공무 수행 중 부상을 입을 경우, 24시간 언제든 최우선으로 치료받을 수 있는 '전담 핫라인'과 '패스트 트랙' 시스템을 가동한다.

의정부성모병원이 9일 본관 2층 임상강의실에서 경기북부지역 치안과 안전의 최전선에 있는 공무원들에게 신속하고 최적의 진료를 제공하기 위한 업무 협약을 체결하고 있다. 의정부성모병원 제공

의정부성모병원이 9일 본관 2층 임상강의실에서 경기북부지역 치안과 안전의 최전선에 있는 공무원들에게 신속하고 최적의 진료를 제공하기 위한 업무 협약을 체결하고 있다. 의정부성모병원 제공

AD
원본보기 아이콘

의정부성모병원은 9일 본관 2층 임상강의실에서 경기북부지역 치안과 안전의 최전선에 있는 공무원들에게 신속하고 최적의 진료를 제공하기 위한 업무 협약을 체결했다. 이번 협약식에는 이태규 의정부성모병원장을 비롯해 김동권 경기북부경찰청장, 강대훈 경기도북부소방재난본부장, 박진열 의정부교도소장 등 기관 관계자들이 참석했다.


이번 협약의 핵심은 경기북부지역에서 근무하는 제복 입은 공무원(경찰, 소방, 교정)들이 현장에서 응급 상황에 처했을 때, 병원 도착 즉시 전문 의료진의 처치를 받을 수 있도록 핫라인을 상시 운영하고 신속 처리 절차(Fast Track)를 적용하는 것이다.

협약 기관들은 향후 실무협의체를 통해 필수의료 협력 사항을 정기적으로 점검하고, 긴급 상황 발생 시 빈틈없는 공조 시스템을 유지해 나갈 계획이다. 이를 통해 마약, 강력 범죄 대응, 화재 진압 등 위험한 현장에서 근무하는 공무원들이 안심하고 임무에 전념할 수 있는 의료 환경을 조성한다.


이태규 병원장은 "경기북부지역 응급 및 외상 환자의 최종 치료를 책임지는 의료기관으로서, 지역 안전을 위해 헌신하는 제복 입은 영웅들의 희생에 '특별한 의료 보상'으로 화답하고자 한다"며, "어떤 상황에서도 수준 높은 의료서비스를 제공해 이들의 소중한 생명을 지키는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.


의정부성모병원은 이번 협약을 계기로 경기북부 필수의료 안전망을 한층 강화하고, 공공의료 거점 병원으로서의 사회적 책임을 지속적으로 확대해 나갈 예정이다.




의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'5성급 호텔' 아침 7시에 갔더니…"짐만 맡기려 했는데 바로 들어갔다" '5성급 호텔' 아침 7시에 갔더니…"짐만 맡기려 했... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

영상은 단 1개, 매년 2억 벌어들였다직장인 연봉보다 나은 '타닥타닥 벽난로'

트럼프 정부도 인정한 김치…"꼭 챙겨 드세요"

"핸드크림 바르셨죠? 나가세요"…양양 유명 카페서 무슨 일

"공항 도착하니 1인당 3만원 받았어요"…11만명 움직인 '인센티브' 정체

"천국의 섬에 돈 없으면 오지마?"…외국인 관광객에 잔고 증명 추진

'스타 셰프' 손종원의 손맛… 5900원에 만나다

美 "北 무슨 생각할까…베네수 유조선 나포, 경고될 것"

새로운 이슈 보기