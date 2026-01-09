'K-해양강국' 미래 전망… KMI, ‘해양수산 전망대회’ 15일 개최

한국해양수산개발원(KMI·원장 조정희)은 오는 15일 서울 대한상공회의소에서 '2026 해양수산 전망대회'를 개최한다.

'K-해양강국, 바다로 여는 미래'를 주제로 열리는 이번 전망대회는 급변하는 글로벌 환경 속에서 해양수산 분야의 주요 이슈를 점검하고, 2026년을 전망하며 대응 전략을 모색하기 위해 마련됐다.

해양수산부를 비롯해 경제·인문사회연구회, 한국해양산업총연합회, 한국수산산업총연합회 등 40여개 기관·단체가 후원, 산·학·연·정 관계자 1000여명이 참석할 예정이다.

행사는 개회식에 이어 글로벌 거시경제와 해양수산 산업 전반을 조망하는 총괄세션으로 시작된다. 총괄세션에서는 강종우 아시아개발은행(ADB) 디렉터가 '2026년 글로벌 거시경제 전망'을 주제로 세계 경제 구조 변화와 공급망 재편, 에너지·기후 변수 등 국제 경제 환경을 진단한다.

이어 최상희 KMI 부원장이 '2026년 해양수산 전망'을 통해 국내외 해양·수산 분야의 핵심 이슈와 산업 변화 동향을 분석하고 정책적 시사점을 제시할 예정이다.

이후에는 해운·물류·항만, 수산·어촌, 해양 등 3개 분야별 세션이 동시에 진행된다.

해운·물류·항만 세션에서는 ▲해운시장 시황 전망과 과제(황수진 KMI 해운산업연구실장) ▲항만물동량 전망과 과제(최석우 KMI 항만수요분석연구실장) ▲북극항로 전망과 과제(김엄지 KMI 극지전략연구실장) 발표가 이어진다. 글로벌 공급망 안정성, 항만 물동량 흐름, 북극항로 개발 등을 중심으로 논의가 진행되며, 김근섭 KMI 항만연구본부장이 좌장을 맡아 종합토론을 이끈다.

수산·어촌 세션에서는 ▲수산업 전망과 과제(이남수 KMI 수산업관측센터장) ▲어촌 전망과 과제(박상우 KMI 어촌연구부장) ▲수출 전망과 과제(KMI 해외시장분석센터장)가 발표된다. 마창모 KMI 수산연구본부장이 좌장을 맡아 전국 수산·어촌 관련 단체 추천 패널들과 함께 현장 중심의 정책 방향을 논의할 예정이다.

해양 세션에서는 ▲AI 시대 해양환경 관리의 전망과 과제(조성진 KMI 해양환경연구실장) ▲해양관광 전망과 과제(최일선 KMI 해양관광·문화연구실장) ▲글로벌 해양안보 전망과 과제(윤인주 KMI 해양안보전략연구실장) 발표가 진행된다. AI 기반 환경 모니터링, 해양관광 산업의 성장 가능성, 변화하는 국제 해양안보 환경 등을 주제로 윤성순 KMI 해양연구본부장이 좌장을 맡아 전문가 토론을 진행한다.

조정희 KMI 원장은 "2026년은 세계 경제와 기술, 안보 환경이 빠르게 변화하는 중요한 시기로 해양수산 분야 역시 능동적인 대응이 요구되는 시점"이라며 "이번 전망대회가 'K-해양강국'으로 도약하기 위한 정부와 산·학·연의 공동 전략을 논의하는 의미 있는 자리가 될 것"이라고 말했다. 이어 "KMI는 미래 변화를 선도적으로 분석해 국가 정책 수립과 산업 발전을 뒷받침하겠다"고 강조했다.

KMI는 이번 전망대회를 통해 새해 해양수산 분야의 주요 이슈를 체계적으로 제시하고 정책 설계와 산업 전략 수립에 실질적인 기여를 할 것으로 기대하고 있으며, 주요 발표 자료는 향후 KMI 홈페이지를 통해 순차적으로 공개할 예정이다.





