본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

목포시, 제 2차 권역별 현안회의 개최

호남취재본부 정승현기자

입력2026.01.09 14:45

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대반동·선창권역 사업 점검

조석훈 목포시장 권한대행이 대반동·선창권역 현안업무 점검회의를 주재하고 있다. 목포시 제공

조석훈 목포시장 권한대행이 대반동·선창권역 현안업무 점검회의를 주재하고 있다. 목포시 제공

AD
원본보기 아이콘

전남 목포시는 지난 8일 대반동·선창권역을 대상으로 제2차 권역별 현안업무 점검회의를 개최했다.


시에 따르면 이번 회의는 앞서 진행된 삼학도권역 1차 점검회의에 이어 마련됐으며, 대반동·선창권역에서 추진 중인 주요 사업 전반을 점검하기 위해 열렸다.

회의에서는 총 10개 사업에 대해 부서별 보고가 이뤄졌으며, 사업별 추진 현황과 주요 쟁점, 향후 추진 계획 등을 중심으로 논의가 진행됐다.


주요 점검 대상은 향토음식진흥센터 건립, 대반동 야간경관 디자인 개선, 목포항 여객부두 추가 확충, 목포 내항 소규모 항만재생, 유달유원지 체류형 해양레저관광 활성화, 목포대교 경관조명 특화, 유달산 서면 유원지 개발, 서산동 보리마당 도시재생 뉴딜, 조선내화 구 목포공장 복합문화공간 조성, 서산·온금 재정비 촉진지구 사업 등이다.


조석훈 시장 권한대행은 회의에서 대반동·선창권역의 관광·도시재생 연계 중요성을 언급하며, 부서 간 협업을 통한 사업 연계 추진을 주문했다.

한편 시는 삼학도권역을 비롯해 원도심·북항권역, 섬권역, 갓바위·평화광장권역, 항만권역, 대양산단권역, 하당권역 등 총 8개 권역으로 나눠 권역별 현안업무 점검회의를 순차적으로 진행하고 있다.


시는 점검 결과를 주요 시정 사업에 반영해 사업 추진의 완성도를 높일 방침이다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'5성급 호텔' 아침 7시에 갔더니…"짐만 맡기려 했는데 바로 들어갔다" '5성급 호텔' 아침 7시에 갔더니…"짐만 맡기려 했... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

2년내 돌아간다고? 멈추면 찐다비만 치료제의 역습

영상은 단 1개, 매년 2억 벌어…직장인 연봉보다 나은 '타닥타닥 벽난로'

트럼프 정부도 인정한 김치…"꼭 챙겨 드세요"

"한국인들 많이 가는데"…안전띠 안했다가 감옥갈 수도

홍콩서 인기 폭발한 '한국식 카페'…이유는 '이것' 때문

'스타 셰프' 손종원의 손맛… 5900원에 만나다

삼성바이오로직스, 영업익 2조시대 여나

새로운 이슈 보기