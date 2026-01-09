진도군, 여성가족정책 평가서 우수기관 선정

여성정책·보육지원 등 12개 지표 실적 평가

전남 진도군은 전라남도가 실시한 2025년 여성가족정책 종합평가에서 우수기관으로 선정돼 장려상을 받았다.

군에 따르면 이번 평가는 도내 22개 시·군을 대상으로 여성정책과 보육 지원, 아동복지 등 12개 지표를 기준으로 여성가족정책 추진 실적을 종합적으로 평가했다.

군은 여성과 가족을 위한 각종 정책과 사업을 추진하며 지역 내 안전한 생활환경 조성에 기여한 점에서 높은 평가를 받은 것으로 나타났다.

이를 통해 여성과 아동, 노인 등 사회적 약자가 안심하고 생활할 수 있는 환경 조성 성과가 반영됐다고 군은 설명했다.

군 관계자는 "여성가족정책 추진 성과가 평가에 반영됐다"며 "관련 정책을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



