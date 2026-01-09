본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

영암군, 노인일자리 발대식 겨울철 사고 예방 교육

호남취재본부 염승훈기자

입력2026.01.09 14:47

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

삼호읍·금정면 어르신 100여명 교육

영암군, 노인일자리 발대식 겨울철 사고 예방 교육
AD
원본보기 아이콘

전남 영암군은 삼호읍과 금정면에서 2026년 노인일자리사업 발대식과 함께 안전 예방 교육을 실시했다.


삼호읍은 지난 7일 삼호종합복지회관에서 어르신 200여 명이 참석한 가운데 노인일자리사업 발대식을 열고, 겨울철 안전사고 예방 교육을 진행했다. 이날 교육에서는 낙상 및 교통사고를 중심으로 사고 예방 수칙과 사고 발생 시 대처 방법 등이 안내됐다.

읍에 따르면 노인일자리사업은 오는 12월까지 운영되며, 참여 어르신들은 도로변과 공원, 경로당 등에서 환경정화 활동을 수행할 예정이다.


김상곤 삼호읍장은 "어르신들이 안전하게 활동할 수 있도록 안전관리에 힘쓰겠다"고 말했다.

앞서 금정면도 지난 6일 면행정복지센터에서 어르신 100여 명이 참석한 가운데 노인일자리 발대식과 안전교육을 실시했다.




호남취재본부 염승훈 기자 yeomsh007@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'5성급 호텔' 아침 7시에 갔더니…"짐만 맡기려 했는데 바로 들어갔다" '5성급 호텔' 아침 7시에 갔더니…"짐만 맡기려 했... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

2년내 돌아간다고? 멈추면 찐다비만 치료제의 역습

영상은 단 1개, 매년 2억 벌어…직장인 연봉보다 나은 '타닥타닥 벽난로'

트럼프 정부도 인정한 김치…"꼭 챙겨 드세요"

"한국인들 많이 가는데"…안전띠 안했다가 감옥갈 수도

홍콩서 인기 폭발한 '한국식 카페'…이유는 '이것' 때문

'스타 셰프' 손종원의 손맛… 5900원에 만나다

삼성바이오로직스, 영업익 2조시대 여나

새로운 이슈 보기