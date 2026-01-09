본문 바로가기
영덕군, 미래를 열다… ‘영덕미래인재양성관’ 개관

영남취재본부 김철우기자

입력2026.01.09 13:30

연면적 320여평 규모, 지역 인재 양성·교육환경 개선 등 기대

지방 소멸의 그림자 속에서 영덕군이 교육으로 길을 낸다.


경북 영덕군은 지난 8일 관내 기관·단체장과 영덕군교육발전위원회 임원, 교육 관계자, 학생, 학부모 등 100여명이 참석한 가운데 영덕미래인재양성관 개관식을 개최했다.

영덕군이 8일 지역교육 선도할 ‘영덕미래인재양성관’을 개관했다. 영덕군 제공

이날 개관식은 영덕미래인재양성관의 건립 추진 경과보고를 시작으로, 건립 관계자에 대한 감사패·표창장 전달, 개회사와 축사, 테이프 커팅, 시설 관람 순으로 이뤄졌다.

특히, 이번 개관식에는 영덕미래인재양성관의 프로그램을 운영하고 지역 학생들에게 장학금을 지급하는 등 지역교육의 여건 개선을 위해 지원되는 영덕군교육발전기금의 기부 확산을 도모하는 기탁 보고와 선포식이 함께 열려 지역교육의 미래를 밝게 했다.


영덕군은 미래인재양성관이 지역교육의 거점으로서 인재 양성과 교육환경 개선에 크게 기여할 것으로 기대하고 있으며, 나아가 교육이 갖는 보편성을 확대하고 우수 인재 유출을 방지함으로써 지역의 지속가능성을 높일 것으로 평가하고 있다.


영덕미래인재양성관은 지역의 인재를 양성하고 교육에 의한 인구 유출을 방지하기 위해 지난 2020년 한국자산관리공사와의 위탁개발 협약을 통해 건립이 추진됐으며, 2024년 7월 착공해 지난해 9월 준공됐다.

시설은 지상 3층으로 대지면적 1973.38㎡, 건축면적 997.62㎡, 연면적 2707.23㎡의 규모다. 시설 운영은 재단법인 영덕군교육발전위원회에 위탁해 이뤄지며, 입시 전문학원인 대성학력개발연구소가 교육프로그램을 전담하게 된다.


교육프로그램은 사전 선발고사 등을 통해 선발된 중학생과 고등학생 120여명을 대상으로 오는 12일부터 진행되는 방학 특강을 시작으로 연중 운영에 들어가게 된다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
