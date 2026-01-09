강원랜드재단-강원도, 석탄산업전환지역 외식업 창업 활성화 ‘맞손’

재단 '정태영삼 맛캐다' 성공 노하우

도 창업지원사업과 결합 시너지 극대화

강원랜드 사회공헌재단(이사장 최철규)은 9일 정선 하이원 팰리스호텔에서 강원특별자치도 글로벌본부(본부장 손창환)와 석탄산업전환지역 외식업 분야 창업 활성화를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

최철규 강원랜드 사회공헌재단 이사장이 9일 정선 하이원 팰리스호텔에서 손창환 강원특별자치도 글로벌본부 본부장과 석탄산업전환지역 외식업 분야 창업 활성화를 위한 업무협약을 체결하고 있다. 강원랜드 제공

이번 협약식에는 재단 김익래 상임이사와 강원특별자치도 손창환 글로벌본부장을 비롯한 양 기관 관계자 10여 명이 참석했다.

이번 협약은 재단이 운영 중인 '정태영삼 맛캐다' 사업과 강원특별자치도의 '창업활성화 지원사업'을 연계해 석탄산업전환지역 외식업 창업 지원 효과를 높이고, 창업 성공률과 지속 가능성을 강화하기 위해 마련됐다.

'정태영삼 맛캐다'는 2017년부터 석탄산업전환지역 영세 식당을 대상으로 메뉴 컨설팅, 매장 환경 개선, 홍보 노하우 전수 등을 제공해 온 재단의 대표 소상공인 지원 사업이다.

재단은 '정태영삼 맛캐다'사업을 통해 작년까지 33개 매장의 재개장을 지원했으며, 지원식당의 평균 매출이 지원 전 대비 136% 증가하는 성과를 거두는 등 실질적인 지역 상생 모델로 평가받고 있다.

이번 협약에 따라 양 기관은 ▲ 석탄산업전환지역 외식업 창업팀 발굴 ▲ 전문교육 프로그램 운영 ▲ 사업비 및 홍보 지원 ▲ 창업팀 사후관리 등 전 과정을 공동 추진한다.

특히, 강원특별자치도는 연간 20억원 규모의 창업지원사업을 통해 시설 구축 등 기반 조성을 담당하고, 재단은 강원랜드 쉐프 및 호텔리어의 전문교육과 메뉴 개발 지원 등 외식업 분야 현장 중심 컨설팅을 전담해 협업 효과를 극대화할 예정이다.

최철규 재단 이사장은 "이번 협약은 강원특별자치도의 정책적 지원과 재단의 현장 경험이 결합된 협력 모델이라는 점에서 의미가 크다"며 "석탄산업전환지역 외식업 창업자들의 경쟁력 강화와 지속 가능한 창업 생태계 조성에 기여하겠다"고 밝혔다.





정선=이종구 기자



