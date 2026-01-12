SK하닉·삼전 '대형주' 부담된다면… 낙수효과로 기대받는 이 종목은

새해 급등장 속에서 누구보다 빠르게 진입하고 빠르게 수익을 달성하여 주목받는 전문가가 있다. 단타와 단기 매매 구간에서 초단기 타이밍 포착력을 바탕으로 연속 수익을 기록하고 있는 SBS Biz 전문가 김호영 대표이다.

김 대표는 초단기 타이밍 포착에 특화된 실전매매 전문가다. 최근 단타 종목 중심으로 연속 수익 기록을 달성중. 특히 장중 변동성이 심한 구간에서도 빠른 판단과 대응으로 짧은 시간 안에 수익을 내는 것이 강점이다.

그의 전략은 단순히 종목을 추천하는 것이 아니라, 진입·청산의 타이밍을 실시간으로 제시하는 구조다. 시장이 출렁일수록 빛을 발하는 그의 리딩은, 기다림보다 즉시 대응형 매매를 선호하는 투자자들에게 적합하다.

실전에서 증명된 적중률과 속도로, 김호영 대표는 '빠르게 번다'는 말의 의미를 실제로 보여주고 있다.

증권가 한 관계자는 "김호영 대표의 전략은 기존 전문가들과 달리 실전 중심으로 빠르게 시장에 대응하는 것이 특징"이라며, "단기 50% 비중 운용 전략은 불안정한 시장에서도 안정적인 수익 기회를 만들어낼 수 있는 방식"이라고 평가했다.

현재 김 대표는 매일 장중 실시간으로 진행되는 단기 트레이딩 전략 공개를 통해 개인투자자들에게 확실한 기회를 제공하고 있으며, 이미 다수의 투자자들이 성과를 직접 체감하고 있다는 후문이다.

최근 핫이슈 종목

모베이스전자 모베이스전자 012860 | 코스닥 증권정보 현재가 2,820 전일대비 280 등락률 +11.02% 거래량 21,413,574 전일가 2,540 2026.01.12 09:47 기준 관련기사 6거래일 연속 상승…코스피 사상 최고치 경신[특징주]모베이스전자, 정부 전기차 안전 기준 BMS 포함…삼성·SK 공급 부각↑[특징주]모베이스전자, 볼보트럭 우선 파트너사…전장부품 공급 확대 검토 전 종목 시세 보기 close , 빛과전자 빛과전자 069540 | 코스닥 증권정보 현재가 1,608 전일대비 175 등락률 +12.21% 거래량 36,183,234 전일가 1,433 2026.01.12 09:47 기준 관련기사 빛과전자, '아시아의 알프스' 알펜시아에 '럭셔리 분양형 호텔' 개발 본격 시동빛과전자, 삼성전자 우수협력사 선정…기술혁신 부문 우수상빛과전자, 국제 전시회 참여를 통한 미국 시장 확대 전 종목 시세 보기 close , 성문전자 성문전자 014910 | 코스피 증권정보 현재가 3,140 전일대비 430 등락률 +15.87% 거래량 5,658,212 전일가 2,710 2026.01.12 09:47 기준 관련기사 성문전자, 1분기 영업익 전년 동기 대비 53% ↑…"실적 반등 성공"성문전자, 자회사에 19억원 규모 채무보증 결정올해도 ‘의견거절’ 칼바람… 감사보고서 미제출도 55개 전 종목 시세 보기 close , 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 140,500 전일대비 1,500 등락률 +1.08% 거래량 8,171,124 전일가 139,000 2026.01.12 09:47 기준 관련기사 [특징주]저스템, 삼성전자 추가 수주 소식에 '上' 반도체 이익 사이클 힘받는다…코스피 상단 추가로 열릴까코스피 신고가로 상승출발…역대 최고가 경신 전 종목 시세 보기 close , 한화시스템 한화시스템 272210 | 코스피 증권정보 현재가 78,100 전일대비 1,200 등락률 +1.56% 거래량 2,811,700 전일가 76,900 2026.01.12 09:47 기준 관련기사 한화 김승연·김동관, 제주 우주센터 '현장경영'…"어려워도 가야할 길"한화시스템, ‘함정의 두뇌’ 전투체계 필리핀에 5번째 추가 수출코스닥 소부장주에 쏠린 눈...같은 기회를 더 크게 살리려면? 전 종목 시세 보기 close

