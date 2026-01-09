가평군, 자라섬 정원·평화특구 조성 등 2026년 8대 핵심사업 총력전

가평군, 민선 8기 마지막 해 현안사업 ‘총점검’

2026년 주요업무계획 보고회서 차질 없는 사업추진 다짐

경기 가평군이 민선 8기 마지막 해를 맞아 주요 현안 사업 전반에 대한 총점검에 나섰다.

서태원 가평군수가 지난 7일 '2026년도 주요업무계획 보고회'를 열고 있다. 가평군 제공 AD 원본보기 아이콘

가평군은 7일부터 8일까지 이틀간 '2026년도 주요 업무계획 보고회'를 열고 2025년 사업 성과를 공유하는 한편 추진 과정에서 드러난 문제점을 점검하고 개선 방안을 논의했다. 보고회는 2026년 부서별 주요 현안과 중점 사업을 차질 없이 추진하기 위한 준비 과정으로 마련됐다.

회의에는 서태원 군수를 비롯해 김미성 부군수, 국장, 부서장과 팀장들이 참석해 부서별 업무보고를 청취하고 지시사항 전달과 질의응답을 이어갔다. 군은 이번 보고회를 통해 각 사업의 추진 상황을 세밀하게 살피고, 남은 기간 동안의 실행력을 높이는 데 초점을 맞췄다.

2026년 주요 사업 추진계획으로는 △경기도생활체육대축전의 성공적 개최 △평화경제특구 조성 △노인복지회관 건립 △청평권역 어린이 놀이체험시설 개관 △상면 일반산업단지 조성 △미·영연방 관광안보공원 조성 △자라섬 정원 마스터플랜 수립 △가평군 인재육성재단 운영 등이 논의됐다.

특히 2026년은 민선 8기를 마무리하는 마지막 해인 만큼, 군은 공약 사업과 핵심 정책들이 계획대로 완결될 수 있도록 관리 강도를 한층 높일 방침이다. 단순한 사업 추진을 넘어, 성과의 완성도를 높이기 위한 점검과 보완에 행정력을 집중하겠다는 것이다.

가평군 관계자는 "올해는 민선 8기를 마무리하는 마지막 해인 만큼 모든 업무를 더욱 촘촘히 관리하고, 주요 사업들이 차질 없이 추진될 수 있도록 더욱 세심하게 관리해 나가겠다"며 "군정 전반의 성과를 군민이 체감할 수 있도록 끝까지 책임 있게 추진하겠다"고 말했다.

한편 가평군은 이번 주요업무계획 보고회 결과를 토대로 내용을 보완해 1월 중 군의회 업무보고를 진행할 예정이다.





가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



