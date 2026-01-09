동두천시, 한파 대비 노숙인 보호 위한 안전 점검 나서

경기 동두천시는 지난 8일 관내 노숙 우려 지역을 중심으로 한파 대비 노숙인 보호를 위한 안전 점검을 실시했다고 9일 밝혔다.

이번 점검은 동절기 노숙인 특별보호 집중점검기간 운영에 따라 진행됐으며, 동두천시 복지정책과 관계 공무원들이 소요산관광지와 소요산역, 지행역, 보산역 등 역사 주변과 소요교 등 교량 및 지하철 교각 하부를 중심으로 집중 순찰을 실시했다.

이번 활동은 단순 순찰을 넘어 동절기 생존 위기에 놓인 노숙인을 조기에 발견하고 보호 조치를 취함으로써, 사회적 안전망을 한층 강화하는 계기가 됐다.

동두천시 관계자는 "한파 속 노숙인은 생명까지 위협받을 수 있는 상황에 놓여 있다"며 "시민 모두가 안전하고 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 노숙인 등 위기 취약계층 보호에 더욱 힘쓰겠다"고 말했다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



