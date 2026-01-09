본문 바로가기
강원도교육청, 2026학년도 초등학교 예비소집…미참여 아동 8명 소재 파악 주력

이종구기자

입력2026.01.09 11:48

수정2026.01.09 11:49

숏뉴스
도내 초등학교 예비소집 92.3% 참여
도교육청, 예비소집 미참여 아동
8명 전원 대상 안전 확인 즉시 착수

강원특별자치도교육청은 지난 2일부터 6일까지 도내 351개 초등학교에서 2026학년도 취학 대상 아동을 대상으로 예비소집을 실시한 결과, 전체 대상자 8584명 중 7923명이 참여해 참여율 92.3%를 기록했다고 9일 밝혔다.

강원도교육청 전경.

강원도교육청 전경.

예비소집은 취학 대상 아동의 소재와 안전을 사전에 확인하기 위한 절차로, 원칙적으로 아동과 보호자의 학교 방문 방식으로 운영됐다. 다만, 부득이한 경우에는 개별 방문이나 영상 통화 등 다양한 방법을 병행해 보호자의 참여 부담을 완화했다.


특히 맞벌이 가정 등을 고려해 학교별로 예비소집일을 2일 이상 운영하고, 운영 시간을 최대 오후 8시까지 연장하는 등 학부모 편의를 높였다.

이번 예비소집에 참여하지 않은 아동 가운데 소재가 즉시 확인되지 않은 아동은 8명(1월 8일 기준)으로, 도교육청은 해당 아동 전원을 대상으로 지자체 및 경찰과 협력해 소재 및 안전 확인 절차를 진행하고 있다.


도교육청과 각 학교는 매년 예비소집 미참여 아동에 대해 유선 연락, 가정 방문, 학교 방문 요청 등 단계별 조치를 통해 모든 아동의 소재를 확인해 왔으며, 올해 역시 필요한 경우 경찰 수사를 의뢰하는 등 관계기관과의 공조를 강화해 아동의 안전을 철저히 확인할 계획이다.


김남학 행정과장은 "예비소집은 단순한 행정 절차가 아니라 아동의 안전을 확인하는 매우 중요한 과정"이라며 "취학 대상 아동 모두가 안전하게 학교에 입학할 수 있도록 끝까지 책임을 다하겠다"고 말했다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
