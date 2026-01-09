LG전자, 연간 매출 '역대 최대'…4분기 영업손실은 1094억원

지난해 4분기 잠정실적 공시

연간 매출 89조2025억원으로 역대 최대

영업손실은 전년 동기 대비 적자 전환

영업이익 감소…마케팅·희망퇴직 비용 영향

"중장기적 고정비 부담 완화 요인될 것"

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 90,200 전일대비 2,000 등락률 -2.17% 거래량 929,209 전일가 92,200 2026.01.09 12:02 기준 관련기사 [CES 2026]현대차그룹 '키맨' 130명, 라스베이거스 총집결[CES 2026]정의선, 삼성 찾아 "콜라보하시죠"…엔비디아·퀄컴 관람(종합)[CES 2026]정의선, 삼성·LG·퀄컴 찾아 AI·로봇 '시선 고정' 전 종목 시세 보기 close 는 연결기준 지난해 역대 최대 매출액인 89조2025억원을 달성한 것으로 잠정 집계됐다고 9일 공시했다. 다만 영업손실은 1094억원으로 전년 동기(영업이익 1354억원)와 비교해 적자 전환했다. 4분기 매출은 23조8538억원으로 집계됐다.

서울 여의도 LG트윈타워 전경. /강진형 기자aymsdream@ AD 원본보기 아이콘

매출은 글로벌 수요 둔화가 장기화되고 있는 상황에서도 2년 연속 성장세를 유지했다. 지난해 누적 매출 89조2025억원은 전년보다 1.7% 늘어난 수치다.

영업이익은 전년보다 27.5% 감소한 2조4780억원으로 잠정 집계됐다. 디스플레이 제품의 수요 회복 지연과 시장 내 경쟁 심화로 인한 마케팅 비용 투입 증가가 수익성에 영향을 줬다. 하반기 들어서는 인력구조 순환 차원의 희망퇴직으로 인한 비용도 포함됐다.

LG전자 측은 주요 비용의 지출이 지난해 마무리됐고, 중장기 관점에서 이것이 올해부턴 고정비 부담을 완화하는 요인으로 작용할 것이라고 설명했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>