고령군, 경북 최초 ‘이월사업 사전심사제’ 도입… 이월예산 전년 대비 30.5%↓

영남취재본부 조충현기자

입력2026.01.09 12:01

계획적 예산집행·재정운영 효율화 성과

경북 고령군은 765억원 규모의 2025회계연도 이월예산을 확정했다.


이는 전년 대비 334억원(30.5%) 감소한 수치로, 최근 수년간 증가세를 보이던 이월예산 흐름을 의미 있게 전환했다는 평가다.

군에 따르면 이번 이월예산 감소는 대규모 사업 준공에 따른 사업 마무리와 함께 경북 최초로 도입한 '이월사업 사전심사제' 운영, 연내 집행이 가능한 사업에 대한 적극적인 추진이 복합적으로 작용한 결과다.


고령군은 사전 예방 중심의 예산관리 체계 강화를 위해 '이월사업 사전심사제'를 도입해 시행 중이다. 사업 추진 단계에서부터 집행 가능성을 면밀히 점검하고, 집행 가능성이 낮은 예산은 사전에 조정·정비함으로써 불필요한 이월을 최소화했다.


군 관계자는 "분기별 재정집행 점검을 강화하고, 사업별 집행 사전 관리를 더욱 내실화할 계획"이라며 "체계적인 예산관리를 통해 재정 건전성과 예산 집행의 투명성을 지속적으로 높여 나가겠다"고 말했다.

고령군청.

고령군청.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

