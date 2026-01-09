본문 바로가기
경찰, 이혜훈 '보좌진 갑질' 혐의 본격 수사…고발인 소환

변선진기자

입력2026.01.09 12:33

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 보좌진에게 폭언 등 갑질을 했다는 의혹과 관련해 경찰이 본격적인 수사에 착수했다.

서울 남대문경찰서는 9일 오전 10시 이 후보자를 직권남용 등의 혐의로 고발한 국민의힘 소속 이종배 서울시의원을 소환해 조사 중이다.


이 시의원은 고발인 조사에 앞서 낸 입장문에서 "이 후보자의 끔찍한 갑질과 폭언은 우리 사회가 결코 용납할 수 없는 인격 살인"이라며 "깊은 상처받았을 보좌진의 고통을 생각한다면, 이 후보자는 물러나야 한다"고 밝혔다.

이 후보자는 국회의원 시절 인턴 직원 등 보좌진에게 상습적인 폭언을 하고 사적 업무를 시키는 등 갑질을 했다는 의혹이 불거진 바 있다. 특히 "아이큐가 한자리냐", "정말 널 죽였으면 좋겠다"라거나 "야!"라고 고성을 지르는 녹취가 공개돼 논란이 일었다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

