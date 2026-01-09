'쿠팡 수사 외압' 의혹 엄희준 검사, 특검 출석…"일방적 허위 주장"

직권남용 혐의 피의자 신분 첫 소환

쿠팡 수사 무마·퇴직금 미지급 의혹을 수사하는 안권섭 특별검사팀이 엄희준 광주고검 검사(전 인천지검 부천지청장)을 9일 피의자 신분으로 소환 조사했다.

쿠팡의 퇴직금 미지급 의혹을 수사 중이던 문지석 부장검사에게 무혐의 처분 하라고 압력을 행사한 혐의를 받는 엄희준 광주고검 검사가 9일 서울 서초구 안권섭 상설특별검사 사무실로 출석하며 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

특검팀은 이날 오전 10시께부터 엄 검사를 직권남용 권리행사 방해 혐의 피의자로 불러 조사 중이다. 특검 출범 이후 핵심 피의자인 엄 검사를 소환한 것은 이번이 처음이다. 엄 검사는 부천지청장으로 재직했던 지난해 초 쿠팡의 퇴직금 미지급 의혹을 수사 중이던 문지석 부장검사에게 무혐의 처분을 하라고 압력을 행사한 혐의를 받는다.

엄 검사는 이날 조사에 출석하면서 '수사 과정에 외압이 있었다는 문지석 부장검사의 주장에 대해 어떻게 생각하냐'는 취재진의 질문에 "일방적인 허위 주장"이라며 "특검팀에서 객관적 물증을 토대로 충분히 적극적으로 설명할 예정"이라고 밝혔다.

또 엄 검사는 "작년 4월 18일 보고 당시 검찰 메신저 전산 시스템 등에 객관적인 물증이 남아있다"며 "'문 부장검사가 이런 주장을 하고 이런 증거에 대해 이런 의견을 갖고 있다. 이런 것을 추가 검토해야 한다는 게 문 부장검사의 의견이다'는 내용이 보고됐고 그 물증이 남아있다"고 했다.

그러면서 "당시 처분은 최선의 결론이었다"며 "16개 사건이 무혐의 처분됐고 무죄 판결도 있었다. 무죄 판결을 보고 법리적으로 문제가 없다고 판단했다"며 "주임검사의 의견도 처음부터 무혐의였다"고 했다.

'대검찰청에서도 이견은 없었냐'는 질문에는 "대검의 지휘를 받았다"며 "16개 사건이 모두 무혐의 처분됐고 이 사건도 대검이 같은 취지로 지휘했기 때문에 무혐의 처분을 한 것"이라고 답했다.

엄 검사는 "허위 주장으로 이렇게 큰일을 만드는 게 과연 적절한 일인가 싶다"며 "특검이 수사를 통해 객관적인 진실을 잘 밝혀줄 것이라고 생각한다"고 했다.





곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>