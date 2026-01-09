본문 바로가기
[신년사]김정규 SK스퀘어 사장 "AI가 성장 열쇠…도태되면 생존 걱정"

이명환기자

입력2026.01.09

"투자 전반에 AI 도입…전사적 AI 전환"

김정규 SK스퀘어 사장이 신년사를 통해 "불확실성의 시대에 인공지능(AI)은 차이를 만드는 열쇠(Key)"라면서 "AI 경쟁에서 도태되는 기업은 생존 자체를 걱정해야 할 것"이라고 말했다.


SK스퀘어가 9일 공개한 신년사에서 김 사장은 "올해는 AI를 중심으로 일하는 방식의 변화, 사업모델의 변화, 포트폴리오의 변화가 전례 없이 빠른 속도로 다가올 것"이라며 "이 같은 변화에 선제적으로 대응하자"고 임직원들에게 당부했다.

김정규 SK스퀘어 사장.

김정규 SK스퀘어 사장.

그러면서 투자 전 과정에 AI 에이전트를 도입하고 포트폴리오 회사 전반에 AI 활용을 확대하는 등 전사적 AI 전환을 추진하겠다고 밝혔다.


김 사장은 "AI 진화의 병목을 해소할 수 있는 영역, 반도체 밸류체인 영역 등에서 의미 있는 투자 기회를 모색하겠다"고 했다. 이어 "속도감 있는 리밸런싱과 동시에 포트폴리오의 본원적 경쟁력 확보를 통한 기업가치 제고에 집중할 계획"이라고 강조했다.


SK스퀘어는 글로벌 투자 실행력을 강화하기 위해 최근 조직개편을 단행해 'CIO/포트폴리오 매니지먼트' 조직을 '전략투자센터'로 변경했다. 신규 투자와 포트폴리오 가치 제고를 위해 최재원 수석부회장을 최근 영입했다.

SK스퀘어는 지난해 11월 발표한 기업가치 제고 계획을 통해 순자산가치(NAV) 할인율을 2028년까지 30%로 낮추겠다는 목표를 제시한 바 있다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr
