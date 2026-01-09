본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

장수군, 이장단협의회와 신년 간담회…소통 행보 박차

호남취재본부 민현기기자

입력2026.01.09 12:46

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

가교 역할 강조하며 적극적인 협력 당부

전북 장수군이 9일 장수군청 회의실에서 관내 7개 읍·면 이장들과 신년 간담회를 개최했다. 전북 장수군 제공

전북 장수군이 9일 장수군청 회의실에서 관내 7개 읍·면 이장들과 신년 간담회를 개최했다. 전북 장수군 제공

AD
원본보기 아이콘

전북 장수군이 새해를 맞아 지역 주민과 행정을 잇는 가교이자 군정의 핵심 파트너인 이장단과 함께 '군민 체감형 행정'을 위한 본격적인 소통 행보에 나섰다.


장수군은 9일 군청 회의실에서 관내 7개 읍·면 이장단장들로 구성된 장수군이장단협의회와 신년 간담회를 개최했다고 밝혔다.

이번 간담회는 병오년 새해를 맞아 최일선에서 군민을 위해 헌신하는 이장단과 주요 정책 방향을 공유하고, 행정과 이장 간의 긴밀한 협력 체계를 공고히 하기 위해 마련됐다. 행사에는 최훈식 군수를 비롯해 송동훈 회장 등 각 읍·면 이장협의회장과 총무 10여명이 참석했다.


이 자리에서 최 군수는 지난해 마을 환경 정비, 재해 예방 활동, 취약계층 안부 살피기 등 지역 공동체를 지탱해 온 이장단의 노고에 깊은 감사를 전했다. 이어 올해 추진 예정인 주요 현안 사업을 설명하며 현장의 적극적인 지지와 협조를 당부했다.


송동훈 장수군이장단협의회 회장은 "새해를 맞아 군수님과 직접 소통하며 지역의 고민을 나눌 수 있어 매우 뜻깊다"며 "앞으로도 이장단이 앞장서 현장의 생생한 목소리를 전달하고 행정이 원활하게 추진될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 화답했다.

최훈식 장수군수는 "행정의 최일선에서 뛰는 이장님들이야말로 군정 운영의 든든한 동반자이자 장수군 발전을 이끄는 진정한 파트너"라며 "오늘 주신 소중한 의견들을 군정에 적극 반영해 주민들이 피부로 느끼는 실질적인 변화를 만들어 나가겠다"고 강조했다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'5성급 호텔' 아침 7시에 갔더니…"짐만 맡기려 했는데 바로 들어갔다" '5성급 호텔' 아침 7시에 갔더니…"짐만 맡기려 했... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"공항 도착하니 1인당 3만원 받았어요"…11만명 움직인 '인센티브' 정체

쭉쭉 살 빠질 때는 좋았는데…비만 치료제의 역습

"핸드크림 바르셨죠? 나가세요"…양양 유명 카페서 무슨 일

강아지와 산책하던 여성 주변에 화살 쏜 2명 찾았다…경찰 소환 통보

중학교 급훈에 '중화인민공화국' 문구…"여기가 중국이냐" 발칵

영상은 단 1개, 매년 2억 벌어들였다직장인 연봉보다 나은 '타닥타닥 벽난로'

트럼프, "작년 조지아 현대차 공장 이민단속 마음에 안들어"

새로운 이슈 보기