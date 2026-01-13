본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

교육

상명대, 실시간 진로·취업 멘토링크 도입

최영찬기자

입력2026.01.13 07:16

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

학생 맞춤 상담 시스템 구축

상명대학교는 실시간 진로·취업 상담 시스템 '멘토링크 시스템'(MentorLink System)을 정식으로 도입했다고 13일 밝혔다.

상명대학교

상명대학교

AD
원본보기 아이콘

상명대 대학일자리플러스센터에서 주관하는 멘토링크 시스템은 학생들의 진로취업 역량을 체계적으로 지원하고, 상담의 내실을 강화하기 위한 온라인 기반 상담 체계다.


상명대 신입생, 재학생 및 졸업예정자를 대상으로 학생 맞춤형 경력개발의 지속적인 지원과 취업 경쟁력 강화를 목적으로 운영된다.

멘토링크 시스템은 상명대 졸업생 현직자를 멘토로 선정해 대상자들과 연결하고 취업 준비에 대한 실질적인 정보 및 실무기반 현장 지식을 제공한다.


이를 토대로 재학생과 졸업생 간 네트워크 형성과 함께 프로그램에 참여한 재학생이 졸업 후 멘토로 참여할 수 있는 선순환 체계를 구축할 예정이다.


또한 참가 학생의 행동유형과 적성 진단을 위한 'eDISC'와 'APTIFIT' 검사도 병행한다. 평가 데이터를 활용해 실질적인 취업 역량 향상도 기대된다.

한편 상명대 대학일자리플러스센터는 우수한 취업 지원 프로그램 역량을 인정받아 3년 연속 최고 등급인 '우수' 평가를 획득했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"젊은 여성들, 절대 따라가면 안돼" 강남역서 반복되는 강매 수법 "젊은 여성들, 절대 따라가면 안돼" 강남역서 반복... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"공무원 할래요"…'대기업' 원하던 청년들 다시 노량진 몰리는 까닭

5000만원이면 '자가용 비행기' 현실로…접어서 이동도 가능

오래 살면 돈 더 드립니다

"尹에게 사형은 훈장될 수도…무기징역이 가장 가혹한 형벌"

없어서 못 산다더니…원재료값 폭등에 '두쫀쿠' 연일 최고치 경신

우리 아이 개인정보도? 교원 계열사 줄줄이 뚫렸다

금융사 수장들 올해 키워드 'AI' 한 목소리…사상 최대 실적에도 위기감 확대

새로운 이슈 보기