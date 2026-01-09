김형민 기자 khm193@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스'5성급 호텔' 아침 7시에 갔더니…"짐만 맡기려 했... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보]LG전자 작년 연간 매출 89조2025억원…역대 최대
2026년 01월 09일(금)
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
'5성급 호텔' 아침 7시에 갔더니…"짐만 맡기려 했는데 바로 들어갔다"
"바른 사람…이번 신발 보고 놀랐다" 1년전 약속 지킨 최강록에 밀려온 감동
매일 생고기 900g 먹던 美 여성…건강 검진 결과 '충격'
"북한군, 한국에 그냥 걸어가면 된다"…일론 머스크가 경고한 이유는
"정수기에 독" "절대 못잡죠"…경찰 조롱하고 협박한 촉법소년, 결말은?
"공항 도착하니 1인당 3만원 받았어요"…11만명 움직인 '인센티브' 정체
"핸드크림 바르셨죠? 나가세요"…양양 유명 카페서 무슨 일
"죽은 줄 알았다" "아빠 목소리에 눈물"…6년만에 가족 찾은 반려견 사연
중학교 급훈에 '중화인민공화국' 문구…"여기가 중국이냐" 발칵
영상은 단 1개, 매년 2억 벌어들였다직장인 연봉보다 나은 '타닥타닥 벽난로'