반도체 이익 사이클 힘받는다…코스피 상단 추가로 열릴까

반도체 업종을 중심으로 코스피의 추가 상승 가능성이 점쳐지고 있다. 단기적으로 주가 과열 우려가 존재하지만, 반도체 기업들의 압도적인 이익 증가세와 규모가 지수 상승을 견인할 전망이다. 2026년까지 이어질 이익 사이클은 중장기 투자 매력도를 높이는 요인으로 작용한다.

삼성전자와 SK하이닉스의 순이익 증가율이 코스피 평균을 크게 상회하며 추가 상승 여력을 제공한다. 업종 비중을 고려하면 코스피 상단은 현재보다 높은 수준으로 전망된다. 투자자들은 단기 변동성을 감안하되, 반도체 중심 장기 모멘텀에 주목할 필요가 있다.

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 140,500 전일대비 1,500 등락률 +1.08% 거래량 8,171,124 전일가 139,000 2026.01.12 09:47 기준 관련기사 [특징주]저스템, 삼성전자 추가 수주 소식에 '上' 코스피 신고가로 상승출발…역대 최고가 경신6거래일 연속 상승…코스피 사상 최고치 경신 전 종목 시세 보기 close , SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 755,500 전일대비 11,500 등락률 +1.55% 거래량 1,027,562 전일가 744,000 2026.01.12 09:47 기준 관련기사 코스피 신고가로 상승출발…역대 최고가 경신6거래일 연속 상승…코스피 사상 최고치 경신급등하는 구리 가격에 올라타볼까? 투자금이 더 필요하다면 전 종목 시세 보기 close , 한화오션 한화오션 042660 | 코스피 증권정보 현재가 142,400 전일대비 8,000 등락률 +5.95% 거래량 2,435,222 전일가 134,400 2026.01.12 09:47 기준 관련기사 [클릭 e종목]"한화오션, 여전히 美 군함 수주 최전방…목표가 16만원"美조선소 늘리고 로봇 도입… 한화 '마스가 선봉'한화, 마스가 선봉에 선다…美 조선소 추가인수·로봇 도입 전 종목 시세 보기 close , 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 370,000 전일대비 4,000 등락률 +1.09% 거래량 1,106,822 전일가 366,000 2026.01.12 09:47 기준 관련기사 코스피 신고가로 상승출발…역대 최고가 경신멀찍이 멈춰 "뭐지" 했는데 '갑툭튀' 행인 등장…'정교함 끝판' 현대차 로보택시[CES 2026]"대형 전기 패밀리카 시대 연다"…현대차 '더 뉴 스타리아 EV' 첫 공개 전 종목 시세 보기 close , 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 88,300 전일대비 4,100 등락률 +4.87% 거래량 5,842,258 전일가 84,200 2026.01.12 09:47 기준 관련기사 코스피 신고가로 상승출발…역대 최고가 경신반도체 성장 모멘텀…코스피 추가 상승 기대감 확대지정학 리스크 부각…방산 업종에 쏠린 눈 전 종목 시세 보기 close

