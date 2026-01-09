과기정통부, 55개 기관 업무보고…AI·우주·출연연 정책 한 방향 조율

12일부터 총 4회 진행…우주항공청 등 전 과정 유튜브·KTV 생중계

과학기술·인공지능(AI) 정책 전반을 점검하고 기관 간 정책 방향을 하나로 모으기 위한 정부 차원의 대규모 업무보고가 시작된다. 과학기술정보통신부는 오는 12일부터 14일까지 사흘간 총 4회에 걸쳐 우주항공청을 포함한 55개 소속·공공·유관기관으로부터 업무보고를 실시한다고 9일 밝혔다.

이번 업무보고는 배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관이 직접 주재한다. 과기정통부는 이를 통해 △AI 3대 강국 도약 전략 본격화 △AI 활용 과학기술 연구개발(R&D) 패러다임 전환 △PBS 폐지 이후 기관별 임무·역할 재정립 등 핵심 국정과제에 대해 부처와 산하기관 간 정책 조율과 역량 결집을 추진한다는 계획이다.

출연연·공공기관부터 우주·AI 기관까지 순차 점검

업무보고는 기관 성격별로 나뉘어 진행된다. 먼저 12일 오전과 오후에는 과학기술 분야 출연연구기관과 공공기관이 대상이다. 국가과학기술연구회(NST)를 비롯해 한국과학기술연구원(KIST) 등 출연연 21개 기관과, 한국연구재단, 과학기술사업화진흥원, 연구개발특구진흥재단, 한국과학기술기획평가원(KISTEP), 기초과학연구원(IBS) 등 총 28개 기관이 업무보고를 실시한다.

13일 오후에는 과학관과 우정사업 분야 기관이 보고에 나선다. 국립중앙과학관, 국립과천·광주·대구·부산과학관과 우정사업본부, 우체국금융개발원, 우체국물류지원단 등 11개 기관이 대상이다.

이어 14일 오후에는 우주항공청을 비롯한 우주 분야 연구기관과 4대 과학기술원, AI·ICT 분야 소속·공공기관이 업무보고를 진행한다. 한국항공우주연구원, 한국천문연구원, 한국과학기술원(KAIST)·광주과학기술원(GIST)·대구경북과학기술원(DGIST)·울산과학기술원(UNIST), 정보통신산업진흥원(NIPA), 한국지능정보사회진흥원(NIA), 한국인터넷진흥원(KISA) 등 총 15개 기관이 포함됐다.

'성과 점검+토론' 방식…전 과정 국민 공개

업무보고는 각 기관이 △핵심 기능 △그간의 주요 성과 △2026년 중점 추진과제를 발표한 뒤, 배경훈 부총리 주재로 참석자 전원이 자유롭게 토론하는 방식으로 진행된다. 과기정통부는 이를 통해 기관 간 역할 중복을 점검하고, 향후 정책 추진의 우선순위를 명확히 할 방침이다.

특히 이번 업무보고는 과기정통부 유튜브 채널과 KTV를 통해 전 과정이 생중계된다. 과기정통부는 "각 기관이 추진 중인 정책과 업무를 국민에게 투명하게 공개하고, 적극적인 소통의 장으로 활용할 계획"이라고 밝혔다.





