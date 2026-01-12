포케올데이, 오더 앱 선보이며 웰니스 라이프 플랫폼 구축 가속

스마트 주문부터 건강 루틴까지 연결하는 디지털 서비스 강화

프리미엄 포케 브랜드 포케올데이가 자사 오더 앱을 선보이며 디지털 기반 웰니스 라이프 플랫폼 구축에 나선다.

㈜네오에프엔비가 운영하는 포케올데이는 오는 2026년 1월 12일, 고객 경험 강화를 위한 포케올데이 오더 앱을 정식 런칭한다고 밝혔다. 이번 오더 앱은 단순한 주문 기능을 넘어, 일상 속 건강한 선택을 자연스럽게 연결하고 습관으로 정착시키는 것을 목표로 한 웰니스 라이프 플랫폼으로 기획됐다.

포케올데이 오더 앱은 '주문은 스마트하게, 하루는 더 건강하게'라는 콘셉트 아래 쉽고 간편한 주문 환경을 제공한다. 앱을 통해 매장 방문 전 미리 주문하고 결제까지 완료할 수 있어 줄 서지 않고 바로 픽업이 가능하며, 현재 위치를 기준으로 가장 가까운 매장을 손쉽게 찾을 수 있다. 자주 방문하는 매장은 즐겨찾기로 등록해 반복 주문의 편의성도 높였다.

특히, 이번 오더 앱의 핵심은 성장형 멤버십 구조다. 앱을 통해 주문과 결제, 미션을 수행할수록 레벨이 상승하고, 레벨에 따라 혜택이 확대되는 방식으로 설계됐다. 마치 게임을 하듯 레벨을 올리며 점차 커지는 혜택을 경험할 수 있도록 해 고객 참여도를 높이는 데 초점을 맞췄다.

또한 포케올데이만의 주간 미션·배지 시스템을 통해 건강 루틴 형성을 유도한다. 식단 선택, 제휴 미션, 건강 관련 활동 등 다양한 포맷의 미션을 수행하면 혜택이 제공되며, 이를 통해 브랜드와 고객 간 접점을 주문 외 영역까지 확장할 계획이다.

시스템 쿠폰과 프로모션 쿠폰은 물론, 매장 자체 쿠폰 기능도 순차적으로 활성화할 예정이다. 특히 첫 방문 및 레벨별 쿠폰 비용을 100% 본사 부담으로 운영함으로써 가맹점 매출 증대는 물론 수익성 확대도 기대되며, 본사와 가맹점 간 상생을 더욱 강화해 나갈 계획이다.

오더 앱 런칭을 기념해 첫 방문 고객 전원에게 3,000원 할인 쿠폰을 제공하는 이벤트도 함께 진행된다.

네오에프엔비 관계자는 "포케올데이의 브랜드 가치에 맞춰 단순한 주문 앱을 넘어 웰니스 라이프 플랫폼으로 오더 앱을 런칭하게 됐다"며 "포케올데이를 사랑해 주시는 고객분들께 더 많은 혜택과 차별화된 경험을 제공할 수 있도록 지속적으로 고도화해 나가겠다"고 전했다.





