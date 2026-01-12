본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

포케올데이, 오더 앱 선보이며 웰니스 라이프 플랫폼 구축 가속

정진기자

입력2026.01.12 12:00

시계아이콘01분 02초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

스마트 주문부터 건강 루틴까지 연결하는 디지털 서비스 강화

포케올데이, 오더 앱 선보이며 웰니스 라이프 플랫폼 구축 가속
AD
원본보기 아이콘

프리미엄 포케 브랜드 포케올데이가 자사 오더 앱을 선보이며 디지털 기반 웰니스 라이프 플랫폼 구축에 나선다.


㈜네오에프엔비가 운영하는 포케올데이는 오는 2026년 1월 12일, 고객 경험 강화를 위한 포케올데이 오더 앱을 정식 런칭한다고 밝혔다. 이번 오더 앱은 단순한 주문 기능을 넘어, 일상 속 건강한 선택을 자연스럽게 연결하고 습관으로 정착시키는 것을 목표로 한 웰니스 라이프 플랫폼으로 기획됐다.

포케올데이 오더 앱은 '주문은 스마트하게, 하루는 더 건강하게'라는 콘셉트 아래 쉽고 간편한 주문 환경을 제공한다. 앱을 통해 매장 방문 전 미리 주문하고 결제까지 완료할 수 있어 줄 서지 않고 바로 픽업이 가능하며, 현재 위치를 기준으로 가장 가까운 매장을 손쉽게 찾을 수 있다. 자주 방문하는 매장은 즐겨찾기로 등록해 반복 주문의 편의성도 높였다.


특히, 이번 오더 앱의 핵심은 성장형 멤버십 구조다. 앱을 통해 주문과 결제, 미션을 수행할수록 레벨이 상승하고, 레벨에 따라 혜택이 확대되는 방식으로 설계됐다. 마치 게임을 하듯 레벨을 올리며 점차 커지는 혜택을 경험할 수 있도록 해 고객 참여도를 높이는 데 초점을 맞췄다.


또한 포케올데이만의 주간 미션·배지 시스템을 통해 건강 루틴 형성을 유도한다. 식단 선택, 제휴 미션, 건강 관련 활동 등 다양한 포맷의 미션을 수행하면 혜택이 제공되며, 이를 통해 브랜드와 고객 간 접점을 주문 외 영역까지 확장할 계획이다.

시스템 쿠폰과 프로모션 쿠폰은 물론, 매장 자체 쿠폰 기능도 순차적으로 활성화할 예정이다. 특히 첫 방문 및 레벨별 쿠폰 비용을 100% 본사 부담으로 운영함으로써 가맹점 매출 증대는 물론 수익성 확대도 기대되며, 본사와 가맹점 간 상생을 더욱 강화해 나갈 계획이다.


오더 앱 런칭을 기념해 첫 방문 고객 전원에게 3,000원 할인 쿠폰을 제공하는 이벤트도 함께 진행된다.


네오에프엔비 관계자는 "포케올데이의 브랜드 가치에 맞춰 단순한 주문 앱을 넘어 웰니스 라이프 플랫폼으로 오더 앱을 런칭하게 됐다"며 "포케올데이를 사랑해 주시는 고객분들께 더 많은 혜택과 차별화된 경험을 제공할 수 있도록 지속적으로 고도화해 나가겠다"고 전했다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"물 속 미세 플라스틱, 자석처럼 끌어당겨 10분만에 95% 제거" 국내서 개발 "물 속 미세 플라스틱, 자석처럼 끌어당겨 10분만... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

없어서 못 산다더니…원재료값 폭등에 '두쫀쿠' 연일 최고치 경신

"8시15분에 하필 가사도 '폭발'"…에스파 출연 두고 난데없는 음모론

"젊은 여성들, 절대 따라가면 안돼" 강남역서 반복되는 강매 수법

마두로 아들 "부친, '美에 굴복안했다' 메시지 전해"

주민투표 앞둔 캘리포니아 억만장자세…빅테크 갑부들 1000억원대 저지전

中해외여행 늘어나는데 日은 반토막날 듯...韓인기 지속

'강선우 1억 의혹' 김경, 첫 경찰 조사 후 새벽 귀가

새로운 이슈 보기