공영홈쇼핑, 소비자중심경영 재인증 결의식 진행

공영홈쇼핑이 서울 마포구 상암동 공영홈쇼핑 사옥에서 '소비자중심경영(CCM) 재인증 결의식'을 진행했다고 9일 밝혔다.

소비자 중심 경영(CCM)이란 기업의 모든 활동을 소비자 중심으로 구성하고 지속해서 개선하는지를 평가하는 제도다. 공정거래위원회가 인증하고 한국소비자원이 심사·운영하며 유효기간은 3년이다. 공영홈쇼핑은 2019년에 최초로 인증을 획득한 후, 2023년 3회 연속 재인증을 받은 바 있다.

결의식에서 공영홈쇼핑 임직원은 'CCM 실천 선서'를 통해 지속적인 소비자중심경영을 확립할 것을 다짐했다. 공공기관 홈쇼핑으로서 국민이 가장 신뢰하는 공적 유통 플랫폼으로 거듭나겠다는 방침이다.

김영주 공영홈쇼핑 대표 공동대행은 "상품의 품질 관리와 고객 응대, 사후 관리까지 전 과정에서 소비자를 최우선 가치로 삼아야 한다"며 "소비자 중심 경영을 내실화하고 공공 유통의 기준을 바로 세우는 기관으로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





