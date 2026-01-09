푸본현대, 타운홀 미팅 개최…흑자경영 의지 다져

푸본현대생명이 미래 성장전략을 공유하고 흑자 전환을 위한 실행의 의지를 다지는 전사 '타운홀 미팅'을 개최했다고 9일 밝혔다.

이번 행사는 정례화된 시무식에서 벗어나 회사의 경영상황과 새해 계획, 미래 성장전략에 대해 임직원과 쌍방향으로 소통하는 자리로 진행됐다.

푸본현대생명은 지난 3년간 금융당국의 국제회계기준(IFRS17) 후속 조치 요구 등 규제와 가이드라인 변경으로 보험손익 확보에 큰 어려움이 있었다. 자산의 평가 변동에 따라 손익과 자본비율의 변동성이 크게 확대되기도 했다.

하지만 임직원들의 노력으로 장기 수익 지표인 보험계약마진(CSM) 잔액이 계획을 초과 달성했다. 법인보험대리점(GA) 영업채널 확대 등 보험 영업 기반을 넓히는 등 성과도 있었다. 대주주를 통해 7000억원 규모의 유상증자도 실시했다.

올해 푸본현대생명은 적자에서 벗어나 흑자경영으로 전환한다는 계획이다.

이재원 푸본현대생명 사장은 "지난 3년은 재도약을 위한 준비의 시간이었다면 올해는 턴어라운드의 해"라며 "생동감 넘치는 추진력이 한층 더 빛을 발하는 긍정에너지로 우리가 지향해야 할 방향에 모든 역량을 집중하는 한 해가 되길 기원한다"고 말했다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr



