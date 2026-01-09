"판타스틱!"…CES 2026 참가한 바디프랜드에 폭발적 반응

곽도연 대표 "올해 AI 헬스케어 로봇 시장 진입"

세계 최대 가전·정보기술(IT) 전시회 CES 2026에 참가한 헬스케어 로봇 기업 바디프랜드가 참관객들의 폭발적인 반응을 얻고 있다.

CES 2026 바디프랜드 부스에서 참관객이 AI 헬스케어로봇 '733'을 체험하고 있다. 바디프랜드 AD 원본보기 아이콘

9일 관련 업계에 따르면 미국 라스베이거스 컨벤션센터 센트럴 홀에 바디프랜드가 선보인 대규모 체험형 부스는 연일 참관객들로 붐비고 있다.

특히 웨어러블 AI 헬스케어 로봇 '733'에 직접 탑승한 참관객들 사이에서 폭발적인 반응이 쏟아졌다. 733은 인체 구조와 부위별 협응을 고려한 전신 스트레칭의 효용을 느낄 수 있도록 팔과 어깨, 다리와 발목까지 분절돼 스트레칭 되는 제품이다.

AI 헬스케어 로봇 733을 체험한 참관객 저스틴 마모스타인씨는 "팔과 어깨가 스트레칭 되는 방식이 매우 인상적이었고, 마치 로봇 슈트를 입고 몸을 쭉 스트레칭하며 교정받는 느낌이었다"며 "아이언맨이나 트랜스포머가 된 것 같았다"고 말했다.

헬스케어 로봇에 탑재된 AI가 개인의 신체 컨디션을 분석해 맞춤형 마사지와 헬스케어 서비스를 제공하는 기술적 완성도에도 놀라움이 쏟아졌다.

AI 헬스케어 로봇 '다빈치 AI'는 PPG 센서(광혈류측정 센서)를 활용한 스트레스 지수 분석을 기반으로 피로 완화에 특화된 마사지 프로그램을 제공한다. 또 나이·성별·신체 조건 등 개인 데이터를 반영한 맞춤형 마사지 프로그램, 동양의 고전 명리학과 서양의 MBTI 성격유형 검사를 접목한 마사지 프로그램, 심박 리듬에 따라 음향의 박자(BPM)를 조정하는 힐링 사운드 기능 등을 통해 데이터 기반 헬스케어 경험을 구현했다.

다빈치 AI를 체험한 이자벨라 라스콘씨는 "생체 신호를 기반으로 피로도를 측정하고 그에 맞춰 마사지와 음악이 달라지는 점이 신선했다"며 "요즘 대세인 K-컬처에 관심이 많은데, 사주팔자 마사지가 정말 독특하고 신기했다. 나의 오늘 운세를 알려주고, 그걸 기반으로 AI 마사지를 받는 건 처음 해보는 경험이다. 복잡한 전시장에서 힐링의 시간이었다"고 전했다.

이외에도 헬스케어와 뷰티케어를 결합한 '퀀텀 뷰티캡슐', 전신을 비트는 트위스트 동작으로 근육 이완을 돕는 '에덴로보' 등 바디프랜드의 기술력이 집약된 다양한 헬스케어 로봇들도 참관객들의 발길을 끌었다.

곽도연 바디프랜드 공동대표는 "2026년은 바디프랜드가 AI 헬스케어 로봇 시장에 본격 진입하는 해"라며 "대규모 언어모델(LLM)을 기반으로 사용자와 자연스럽게 상호작용하는 대화형 AI와 신체 정보 및 생체 신호를 인식·분석하는 센서 기술을 결합해 개인의 상태와 생활 패턴에 맞춰 맞춤형 마사지 경험을 제공하는 생성형 AI 헬스케어 솔루션으로 발전시켜 나갈 계획"이라고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



