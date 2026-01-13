본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

교육

경희대, AI·빅데이터 GAIA-LINK 발대식 개최

최영찬기자

입력2026.01.13 07:15

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

산학연 협력 얼라이언스 본격 출범

경희대학교 RISE사업단이 지난 8일 코트야드 메리어트 수원 레이크파크볼룸에서 'AI·빅데이터 경희 GAIA-LINK 얼라이언스 발대식'을 개최했다.


경희대, AI/빅데이터 기반 '경희 GAIA-LINK 얼라이언스' 발대식 개최. 경희대학교

경희대, AI/빅데이터 기반 '경희 GAIA-LINK 얼라이언스' 발대식 개최. 경희대학교

AD
원본보기 아이콘

이번 행사는 대학 주도의 지·산·학·연·관·민 협력 플랫폼을 구축하고 AI·빅데이터 기반 지역 혁신 생태계를 조성하기 위해 마련됐다.

발대식에는 경희대 RISE사업단을 비롯해 경기도 및 용인시 관계자, 경기도경제과학진흥원, AI·빅데이터 분야 기업, 대학, 연구소 등 주요 관계자가 참석해 협의체 출범의 의미를 공유했다. 행사는 경희대 이은열 학무부총장(국제) 겸 RISE사업단장의 개회사를 시작으로 ▲축사 ▲기조연설 ▲경희 GAIA-LINK 얼라이언스 운영 개요 안내 ▲회원패 수여 및 출범 선언 순으로 진행됐다.


축사는 허완 경기 RISE센터장과 홍성원 용인특례시 미래도시기획국장이 맡았다. 기조연설은 홍충선 경희대 고황명예교수(국가인공지능전략위원회 위촉위원)가 '생성형 AI와 국가 AX 전략'을 주제로 국가 차원의 인공지능 전략과 지역·산업 연계 협력의 중요성을 강조했다. 이어 경희 GAIA센터는 얼라이언스의 운영 방향과 협력 구조를 소개하며 지속 가능한 협력 체계 구축 방안을 제시했다.


경희대 RISE사업단은 AI·빅데이터 경희 GAIA-LINK 얼라이언스 출범을 계기로 AI·빅데이터 기반 디지털 전환을 통해 지역 산업 혁신 및 연계 협력에 힘써 경기도 RISE 사업과 연계한 실질적인 산학연 협력 모델을 확산할 계획이다. 이은열 RISE사업단장은 "대학 주도의 지·산·학·연·관·민 협의체가 실질적으로 협력할 수 있도록 이끌어 지역 산업 혁신과 사회적 가치 창출에 기여하겠다"고 말했다.




최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"젊은 여성들, 절대 따라가면 안돼" 강남역서 반복되는 강매 수법 "젊은 여성들, 절대 따라가면 안돼" 강남역서 반복... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"공무원 할래요"…'대기업' 원하던 청년들 다시 노량진 몰리는 까닭

5000만원이면 '자가용 비행기' 현실로…접어서 이동도 가능

오래 살면 돈 더 드립니다

"尹에게 사형은 훈장될 수도…무기징역이 가장 가혹한 형벌"

없어서 못 산다더니…원재료값 폭등에 '두쫀쿠' 연일 최고치 경신

우리 아이 개인정보도? 교원 계열사 줄줄이 뚫렸다

금융사 수장들 올해 키워드 'AI' 한 목소리…사상 최대 실적에도 위기감 확대

새로운 이슈 보기