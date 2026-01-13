본문 바로가기
국민대, MFC와 AI제형연구센터 출범

입력2026.01.13 07:11

AI 기반 신약·소재 연구 협력 강화

국민대학교는 지난 7일 본교 산업약학연구실에 '엠에프씨(MFC) AI제형연구센터'를 출범하며 개소식을 진행했다고 13일 밝혔다.

국민대 'MFC AI제형연구센터' 개소식에서 참가자들이 기념 사진을 촬영하고 있다. 국민대학교

센터는 원료의약품(API) 및 핵심 의약소재 개발·제조 전문기업 엠에프씨(MFC)주식회사와 국민대의 산학협력을 통해 구축됐다.


이번 센터 출범은 국민대가 축적해 온 인공지능(AI) 기반 제형 설계 연구성과와 기업의 실증·사업화 역량이 결합한 대표적인 산학협력 사례로 평가된다.

이날 개소식에는 정승렬 국민대 총장을 비롯해 기술고문 김주은 교수, 황성관 MFC주식회사 대표이사 등 산학 주요 관계자들이 참석했다.


센터는 MFC주식회사의 핵심 프로젝트인 '논-스탑 솔루션 프로젝트(Non-Stop Solution Project): 원료의약품에서 완제의약품까지'를 실현하기 위한 기반 기술을 구축할 계획이다.


그 일환으로 ▲신약 개발을 위한 제형 연구 ▲파트너사 의약품 제형 개발 지원 ▲완제의약품 분야 진출을 위한 핵심 기술 확보 등을 함께 추진할 예정이다.

정 총장은 "이번 AI제형연구센터 출범은 국민대가 보유한 AI·약학 융합 연구역량이 산업 혁신으로 연결되는 의미 있는 성과"라며 "앞으로도 국민대는 실질적인 산학협력을 통해 국가 바이오·제약 산업 경쟁력 강화에 기여하겠다"고 말했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr
