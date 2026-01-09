[책 한 모금]아끼는 대상이 고통에 처했을 때의 느낌…내 삶에 관대함을

작은 실패에도 쉽게 무너지는 완벽주의의 심리를 짚고, 그 대안으로 '자기자비'라는 태도를 제안하는 심리 코칭 가이드북이다. 저자는 실수와 부족함을 개인의 결함으로 몰아붙이는 사회 분위기 속에서 과도한 자기비난이 불안과 번아웃, 자존감 저하로 이어진다고 말한다. 이 책은 완벽주의를 없애야 할 문제로 보지 않고, 자기비난 뒤에 숨은 진짜 마음을 이해하고 스스로를 수용하는 방법을 안내한다. 완벽주의의 구조를 이해하는 이론부터 유연한 사고법, 자존감을 회복하는 자기자비 실천법까지를 단계적으로 제시하며, 성과 중심의 삶에 지친 이들에게 자신에게도 관대해질 수 있는 현실적인 길을 건넨다.
나는 왜 작은 실수에도 이렇게 힘들까 | 이서현 지음 | 웨일북 | 272쪽 | 1만8000원
서믿음 기자
