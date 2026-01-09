본문 바로가기
대전시농업기술센터, '신기술 보급 시범사업' 신청자 모집

충청취재본부 모석봉기자

입력2026.01.09 09:42

오는 30일까지 접수... 9분야 18개 사업, 총 5억 2940만원 지원

대전광역시청 전경(사진=모석봉 기자)

대전광역시청 전경(사진=모석봉 기자)

대전시농업기술센터가 오는 30일까지 지역 농가의 경쟁력 강화와 농가소득 향상을 도모하기 위해 '2026년 신기술 보급 시범사업' 신청을

받는다.


이번 신기술 보급 시범사업은 총사업비 5억 2940만 원 규모로 ▲축산 분야 3개 사업 ▲채소 분야 3개 사업 ▲과수 분야 3개 사업 ▲화훼 분야 1개 사업 ▲농촌자원 분야 3개 사업 ▲도시농업 분야 1개 사업 ▲청년 농업인 분야 1개 사업 ▲신규농업인 분야 1개 사업 ▲농업발전기금 분야 2개 사업 등 총 9개 분야 18개 사업 18개소로 추진된다.

신청 자격은 거주지 및 사업 예정지가 대전광역시에 있고 농업경영체로 등록된 관내 농업인 또는 농업인 단체로, 사업별 세부 자격요건을 충족해야 한다.


신청은 농업기술센터 및 각 지역 농업인상담소 방문 접수 또는 보조금 통합망(e나라도움, 보탬 e)을 통한 온라인 접수로 가능하며, 사업별 세부 내용과 신청 서식 등 자세한 사항은 대전광역시농업기술센터 홈페이지에서 확인할 수 있다.


한편, 사업별 중복 신청은 불가능하며, 접수된 사업은 2월 중 사업 예정지 현지 조사와 농업 산학협동심의회 심의를 거쳐 최종 대상자가 선정될 예정이다.

이효숙 농업기술센터 소장은 "이번 신기술 보급 시범사업은 현장에 바로 적용할 수 있는 농업 신기술을 중심으로 생산성 향상과 경영 안정에 도움을 주기 위한 것"이라며 "축산·원예·도시농업 등 분야별 맞춤형 기술 보급과 청년·신규 농업인 육성을 통해 사업 성과가 현장 전반으로 확산될 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
