양주시, 2026년 상반기 지역공동체 일자리 26명 모집

경기 양주시가 저소득층과 장기실업자 등 취업 취약계층을 대상으로 한 공공일자리 사업 참여자를 모집한다.

양주시는 고용 취약계층의 생계 안정과 고용 위기 완화를 위해 오는 12일부터 23일까지 2주간 '2026년 상반기 지역공동체 일자리사업' 참여자를 모집한다.

사업 기간은 2026년 3월 3일부터 6월 30일까지다. 모집 인원은 5개 분야, 총 26명으로 ▲산림휴양시설 운영·관리 4명 ▲폐현수막 재활용 및 불법광고물 정비 3명 ▲나리농원 경관단지 조성 13명 ▲하얀돌마을정원 관리 및 꽃길 조성 2명 ▲감악문화정원 꽃길 조성 4명이다.

신청 자격은 공고일 기준 주민등록상 양주시에 거주하는 시민으로 사업 개시일 기준 만 18세 이상이며 근로 능력이 있어야 한다. 가구소득은 기준중위소득 60% 이하, 재산은 4억원 이하여야 한다.

참여를 희망하는 시민은 모집 기간 내 신분증을 지참해 주소지 읍·면·동 행정복지센터를 방문해 신청하면 된다. 선발 결과는 소득과 재산, 기타 자격 요건 등을 종합적으로 심사해 2월 말 발표할 예정이다.

양주시 관계자는 "지역공동체 일자리사업이 저소득층과 장기실업자 등 취업 취약계층 시민들에게 실질적인 도움이 되길 바란다"며 "지역경제 활성화와 고용 위기 극복을 위해 사업 추진에 최선을 다하겠다"고 말했다.





