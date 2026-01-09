본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

안동선관위, 정당 입당원서 16장 받은 안동시청 간부 공무원 2명 고발

영남취재본부 구대선기자

입력2026.01.09 09:41

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경북 안동시선거관리위원회는 '특정 정당의 입당원서를 수집, 전달해 당원모집에 가담한 혐의'로 안동시청 소속 간부 공무원 2명(A씨, B씨)을 9일 경북경찰청에 고발했다.


안동선관위측은 "A씨는 작년 12월 중순 경 지역의 장애인단체 대표가 수집한 입당원서 12장을 C씨에게 전달한 혐의가 있으며, B씨는 작년 7월 경 지역의 통장을 통해 입당원서 4장을 수집하여 C씨에게 전달되도록 한 혐의가 있다"면서 "공무원 선거관여 행위는 선거결과에 큰 영향을 미칠 수 있으므로 혐의 포착 시 가용자원 및 과학적 조사기법을 총동원해 관련자 전원을 엄중조치할 방침"이라고 밝혔다.

안동선거관리위원회

안동선거관리위원회

AD
원본보기 아이콘

'공직선거법' 제85조(공무원 등의 선거관여 등 금지)제1항에 따르면 공무원은 직무와 관련해 또는 지위를 이용해 선거에 부당한 영향력을 행사하는 등 선거에 영향을 미치는 행위를 할 수 없으며, 이를 위반한 자는 같은 법 제255조(부정선거운동죄)제6항에 따라 5년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처해질 수 있다.

또한 '지방공무원법 '제57조(정치운동의 금지)제2항제5호에 따르면 공무원은 타인에게 정당이나 그 밖의 정치단체에 가입하게 하거나 가입하지 아니하도록 권유하는 행위를 할 수 없으며, 이를 위반한 자는 같은 법 제82조(정치 운동죄)제1항에 따라 3년 이하의 징역과 3년 이하의 자격정지에 처해질 수 있다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'5성급 호텔' 아침 7시에 갔더니…"짐만 맡기려 했는데 바로 들어갔다" '5성급 호텔' 아침 7시에 갔더니…"짐만 맡기려 했... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

영상은 단 1개, 매년 2억 벌어들였다…직장인 연봉보다 나은 '타닥타닥 벽난로'

아파트 한채 값이 1100만원 어디?…강남 한채 팔면 770채 산다

"장난감 이름 잘 외우는 반려견, 주인 대화 엿듣고 단어 배울 수도"

"뉴진스 살려줘" 요청 폭주에…미스터비스트 "뭘 해달라는건지 모르겠어"

몬탈치노 떼루아의 입맞춤…1년을 한 병에 담았다

손종원 셰프의 손맛'5000원대' 편의점 집밥

홍등 밝혔던 그 곳…'평당 7000만원' 불밝혔다

새로운 이슈 보기