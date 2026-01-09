본문 바로가기
사회
지역

용인시, 中企 지원시책 합동설명회 20일 개최

정두환기자

입력2026.01.09 09:39

9개 기관 참여…자금·수출·개발 등 지원책 소개

경기도 용인시는 오는 20일 시청 에이스홀에서 '2026년 중소기업 지원시책 합동설명회'를 개최한다.

용인시, 中企 지원시책 합동설명회 20일 개최
원본보기 아이콘

이번 설명회에는 9개 기관이 참여해 자금·수출·연구개발 등 다양한 중소기업 지원 정책 정보를 안내한다.


설명회에서 시와 용인시산업진흥원은 금융지원, 기업환경 개선, 해외판로 개척, 기술지원 등 올해 지원사업 내용을 소개한다.

중소벤처기업진흥공단, 기술보증기금, 경기신용보증재단, 소상공인시장진흥공단 등 4개 기관은 기업 운영에 도움이 되는 자금과 금융 지원책을 안내한다.


경기도경제과학진흥원, 경기테크노파크, 경기지방중소벤처기업청 등 3개 기관은 해외시장 판로 개척, 연구·개발(R&D) 지원사업 등을 설명한다.


설명회 후에는 참여 기관들이 마련한 부스에서 기업인과 맞춤형 상담도 진행할 예정이다.

참가 희망 기업은 오는 20일까지 용인시 또는 용인기업지원시스템 홈페이지를 통해 신청하면 된다. 당일 현장 신청도 가능하다. 자세한 사항은 용인시 기업지원과로 문의하면 된다.



시는 이날 시청 비전홀에서 'CES 2026 인사이트 세미나'도 개최한다. 세미나에선 올해 CES의 주요 내용과 국제 기술 동향 분석, 용인시단체관 참가 기업의 수상 사례 공유 등이 이뤄진다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
