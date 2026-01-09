본문 바로가기
경찰, '강서구청장 보궐선거 개입 의혹' 국정원 수사

변선진기자

입력2026.01.09 09:37

경찰이 2023년 서울 강서구청장 보궐선거에 영향을 미치려 한 의혹으로 국가정보원을 수사하고 있다.


연합뉴스

연합뉴스

서울경찰청 반부패수사대는 이달 초 서초구 내곡동 국정원에 수사관들을 보내 국정원이 '중앙선거관리위원회 보안 점검'을 발표할 때 작성된 내부 자료들을 임의제출 형식으로 확보했다고 9일 밝혔다.

또 당시 국정원을 이끈 김규현 전 원장을 직권남용 등 혐의 피의자로 입건하고 출국금지 조치했다.


앞서 국정원은 2023년 '투·개표 결과가 해킹될 수 있다'는 내용의 보안점검 결과를 강서구청장 보궐선거 직전 발표한 바 있다.


국정원 고위직들이 해당 발표 시점을 정하는 데 관여했으며, 내용에도 일부 허위가 섞였다는 의혹을 받고 있다.

국정원의 선관위 보안 점검 보고서들과 회의 자료 등을 확보한 경찰은 압수물 분석을 마친 뒤 보안 점검에 관여한 국정원 실무자들을 소환할 예정이다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr
