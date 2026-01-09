'고객과 함께 만든 100조원'…미래에셋, TIGER ETF 감사 이벤트

개인 투자자 점유율 1위 ETF 브랜드 "결국은 TIGER ETF"



미래에셋자산운용은 'TIGER ETF 순자산 100조원' 달성을 기념해 고객과 함께하는 감사 이벤트를 진행한다고 9일 밝혔다.

이벤트는 국내 ETF 브랜드 역사상 최단기간 순자산 100조원 달성을 기념하고, 지난 20년간 TIGER ETF와 함께한 투자자들의 신뢰와 성원에 보답하기 위해 마련됐다.

2006년 출시한 이래 TIGER ETF는 개인 투자자들의 가장 많은 선택을 받는 브랜드로 성장했다. 개인 투자자 보유 금액(AUM) 점유율은 약 40% 수준으로 2021년 11월 이후 월말 기준 50개월 연속 개인 투자자 점유율 1위다. 최근에는 공식 유튜브 채널 '스마트 타이거'가 자산운용업계 최초 구독자 50만 명을 돌파하는 등 투자자와 활발하게 소통하고 있다.

이벤트는 투자자의 꾸준한 선택을 바탕으로 TIGER ETF의 성장을 견인해 온 TIGER 대표지수 ETF를 대상으로 진행된다. 다음달 8일까지 ▲TIGER 200 ▲TIGER 코스닥150 ▲TIGER 미국S&P500 ▲TIGER 미국나스닥100 가운데 합산 기준 100주 이상 매수한 고객 중 추첨을 통해 하나투어 여행권, 아이패드 프로, 포시즌스호텔 숙박권 등 다양한 경품을 제공한다.

TIGER ETF가 걸어온 브랜드 철학과 여정을 투자자들과 공유하기 위한 '백일장 이벤트'도 진행된다. 개인 SNS에 '타이거' 3행시와 TIGER ETF 100조원 달성 축하 메시지를 게시한 참여자 중 추첨을 통해 100명에게 기프티콘을 제공한다.

미래에셋자산운용 디지털마케팅부문 손수진 대표는 "TIGER ETF 순자산 100조원 달성은 '결국은 TIGER ETF'라는 투자자들의 선택과 신뢰가 쌓여 함께 만들어낸 의미 있는 성과"라고 말했다. 이어 "성원에 대한 감사의 마음을 전하고자 이번 이벤트를 마련했다"며 "앞으로도 투자자들과 함께 성장하는 투자를 이어가겠다"고 설명했다.

이벤트에 대한 자세한 내용은 TIGER ETF 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>