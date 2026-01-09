본문 바로가기
영월군, 장릉~청령포 연결로 준공…관광동선 확충·교통안전 개선

이종구기자

입력2026.01.09 09:25

강원도 영월군은 장릉과 청령포를 연결하는 연결로 개설공사를 준공했다.

장릉~청령포 연결로 개설공사 준공. 영월군 제공

이번 장릉~청령포 연결로 개설사업은 총사업비 20억원을 투입해 2025년 6월에 착공하여 2025년 12월에 준공됐다.


지난 2023년부터 계획되어온 본 공사는 2024년에 실시설계를 착수하여, 원주지방국토관리청과 원주지방환경청 등 관련 관계기관과의 협의를 거쳐 공사가 진행됐다.

전체 사업량은 크게 4가지로 분류되며 ▲장릉~청령포 연결 도로 신설L=140m(PC암거 포함) ▲국도와 도시계획도로의 삼지교차로 개선 ▲도시계획도로의 재정비(도로 숭상 및 개선) L=300m ▲잔다리길 마을포장 L=160m 등이다.


이번 공사를 통해 장릉과 청령포를 직접 연결하는 관광 동선이 확보됨에 따라, 두 유적 간 스토리텔링을 연계한 관광 콘텐츠 개발의 기반이 마련됐다. 아울러 시야 확보가 어려워 사고 위험이 있었던 국도 및 도시계획도로 삼지교차로를 개선해 좌회전 대기차로를 확보하고 각종 안전시설물을 확충함으로써 교통안전성도 크게 향상됐다.


이와 함께 방절리 잔다리마을 진입로 확장을 통해 주민 통행 불편을 해소하는 등 관광 활성화·교통 안전 확보·주민 편익 증진이라는 세 가지 성과를 동시에 달성했다

김해원 건설과장은 "공사 기간 교통통제에 적극 협조해주신 주민분들께 감사의 인사를 드리며, 앞으로도 주민들이 체감하는 도로 사업을 지속 추진하기 위해 적극적으로 노력하겠다"고 말했다.





영월=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
