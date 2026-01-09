강릉시, 2026 강릉세계마스터즈탁구선수권대회 준비 순항…80개국 2150명 등록

강릉시, 전 세계 열기 가득

목표치 44% 초과 달성

국제탁구연맹도 고무적 평가

2026 강릉세계마스터즈탁구선수권대회에 대한 전 세계 탁구인들의 관심이 뜨겁다. 지난해 말 기준 참가 현황에서 이미 시점 대비 목표치를 초과했다.

대회 조직위원회에 따르면 2025년 말 현재 80개국 2150명이 참가를 확정했는데, 이는 당초 해당 시점 1500명 수준을 예상했던 목표 대비 약 44%를 초과 달성한 결과다.

고무적인 것은 유럽의 독일이 283명으로 가까운 일본(221명)이나 개최국 한국(175명)보다 앞서는 등 참가 선수 지역 분포가 매우 폭넓게 형성되고 있다는 점이다. 3월 말까지 참가 신청 기간이 남은 만큼 세계 각국 동호인 선수들의 참여는 더욱 늘어날 것으로 전망된다.

강릉시 관계자는 "이번 대회가 ITTF 설립 100주년을 기념하는 뜻깊은 행사인 만큼 강릉시가 국제 스포츠관광도시로서 위상을 강화할 수 있을 것으로 기대한다"고 밝혔다.

세계마스터즈탁구선수권대회는 2년에 한 번씩 열리는 세계 최대 규모 생활체육 탁구축제다. 올해 강릉대회는 오는 6월 5일부터 12일까지 강릉스피드스케이팅경기장과 강릉아레나에서 열리며, 남녀 단·복식, 혼합복식 5개 종목이 연령별(5년 단위) 11개 세부 종별로 운영된다. 만 40세 이상(1986년생 이상) 동호인이라면 선수 출신 여부와 상관없이 누구나 참가할 수 있다. 이번 대회 참가 신청은 오는 3월 31일까지이며, 대회 공식 홈페이지에서 가능하다.





강릉=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



