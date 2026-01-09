에이스침대, '이상한 나라의 과학 콘서트' 2부 공개

"상대성 이론 통해 수면 시간 재치있게 설명"

에이스침대는 과학 크리에이터 궤도와 코미디언 김원훈이 출연한 유튜브 콘텐츠 '이상한 나라의 과학 콘서트' 2부를 공개했다고 9일 밝혔다.

이번 영상은 상반기 방영 예정인 에이스침대 TV CF 캠페인 '이상한 과학의 나라 ACE' 본편 영상 속 시간의 세계관을 미리 만나볼 수 있는 콘텐츠다. 지난해 11월 공개된 1부 '꿈은 양자역학이다'에 이어 2부에서는 '침대 위 시간은 빨라야 한다'를 주제로 수면과 시간의 상관관계를 과학·예능적 관점에서 풀어냈다.

에이스침대 유튜브 콘텐츠 '이상한 나라의 과학 콘서트' 2부 썸네일 이미지. 에이스침대 AD 원본보기 아이콘

영상 속 궤도와 김원훈은 아인슈타인의 상대성 이론을 바탕으로 수면 상태에 따라 시간 인식이 어떻게 달라지는지 살펴본다. 짧은 수면 후에도 긴 시간이 흐른 것처럼 느껴지는 등 일상적인 경험을 사례로 들어 개인의 컨디션과 수면의 질이 시간 감각에 미치는 영향을 쉽게 풀어낸다. 궤도는 숙면에 도움이 되는 침실 환경 조성법을 뇌과학 관점에서 설명한다.

최근 에이스침대는 브랜드 메시지 '침대=과학'을 보다 직관적으로 전달하기 위해 TV CF를 비롯해 디지털 콘텐츠, 인플루언서 협업, 오프라인 콘셉트 존 등 다양한 채널에서 고객 소통을 확대하고 있다.

이상한 나라의 과학 콘서트' 1·2부 영상은 에이스침대 공식 유튜브와 인스타그램 등 공식 사회관계망서비스(SNS)에서 확인할 수 있다.

회사 관계자는 "지식 예능 콘텐츠와 같은 새로운 시도를 통해 수면 과학을 보다 친근하게 전달하고 고객과의 접점을 지속해서 넓혀갈 계획"이라고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>