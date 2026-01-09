"김혜성 안타·도루마다 기부"…교원그룹, 초록우산과 유소년 야구 지원

홈런·안타·도루마다 계열사 상품 기부

교원그룹이 메이저리거 김혜성 선수, 초록우산과 손잡고 유소년 야구 및 예체능 인재 육성을 위한 사회공헌 활동을 추진한다.

교원그룹은 전날 서울 중구 을지로 교원그룹 본사에서 협약식을 열고 김혜성 선수, 초록우산과 함께 해당 사업 추진을 위한 3자 사회공헌 협약을 체결했다고 9일 밝혔다.

장동하 교원그룹 사장(왼쪽부터), 김혜성 선수, 여승수 초록우산 사무총장이 사회공헌 협약을 체결하고 기념 사진을 촬영하고 있다. 교원그룹

이번 협약은 기업과 개인의 성장과 성취를 사회적 가치로 환원해 유소년들의 꿈을 지원하고자 마련됐다. 잠재력을 지닌 유소년들이 환경적 제약으로 꿈을 포기하지 않도록 돕겠다는 취지에 김혜성 선수가 공감하면서 협력이 성사됐다.

협약에 따라 오는 3월부터 시작되는 2026 메이저리그 기간 김혜성 선수가 홈런·안타·도루를 기록할 때마다 교원그룹은 계열사 상품을 기부 물품으로 누적 적립한다. 50안타와 50도루를 달성할 경우 최대 1억5000만원 상당의 기부 물품이 조성되며, 이는 리그 종료 후 초록우산을 통해 유소년 야구 꿈나무 지원에 활용될 예정이다.

이와 함께 교원그룹은 초록우산이 운영하는 예체능 인재 지원 사업 '아이리더' 캠페인에 3000만원을 기부한다. 해당 기부금은 유소년 야구를 포함한 예체능 분야 인재들의 교육 및 훈련 지원에 활용된다.

교원그룹과 김혜성 선수는 이번 협약을 계기로 유소년 야구 꿈나무 지원을 위한 추가적인 사회공헌 협력 방안을 지속해서 모색해 나갈 방침이다.





