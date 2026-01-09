300만원대 셔츠…브래드 피트 브랜드 '갓스 트루 캐시미어' 강남서 팝업

신세계百 강남점 2층서 두달간 팝업 오픈

최고급 100% 이탈리아산 캐시미어 사용

신세계인터내셔날은 이달 16일 신세계백화점 강남점 2층에 초고가 럭셔리 캐시미어 브랜드 '갓스 트루 캐시미어'의 팝업스토어를 오픈한다고 9일 밝혔다. 국내에서 처음으로 선보이는 공식 팝업 매장으로 3월15일까지 약 두 달간 운영된다.

갓스 트루 캐시미어는 유명 할리우드 배우 브래드 피트(Brad Pitt)와 보석 디자이너이자 영적 치유사인 삿 하리(Sat Hari)가 2019년 미국 로스앤젤레스에서 공동으로 설립한 브랜드다.

삿 하리는 당시 꿈에 브래드 피트가 나와 '내 인생에는 더 많은 부드러움이 필요해'라면서 녹색 캐시미어 셔츠를 갖고 싶어 했던 것에서 영감을 얻어 이 브랜드를 만든 것으로 알려졌다.

따뜻함과 사랑에 대한 비전을 바탕으로 설립된 갓스 트루 캐시미어는 세상에서 가장 부드러운 소재를 사용한 의류를 선보인다. 최상급 소재와 고품질을 앞세우며 글로벌 패션업계에 조용한 럭셔리 물결을 일으키고 있다. 주력 상품은 300만원 대의 100% 캐시미어 소재 타탄 체크 셔츠다.

갓스 트루 캐시미어의 제품은 100% 최고급 이탈리아산 캐시미어만을 선별해 한 올 한 올 장인들이 완성한다. 모든 셔츠에는 차크라(영적 에너지)를 상징하는 7개 단추를 포함해 총 11개의 보석이 장식되어 있으며, 인도 장인들이 손수 다듬은 자수정, 로즈 쿼츠, 에메랄드, 다이아몬드 등 셔츠별로 각기 다른 원석을 사용한다. 각각의 보석은 서로 다른 의미와 상징성을 내포하고 있는데, 에메랄드는 치유와 풍요, 자수정은 직관과 영적인 조화 등을 상징한다.

신세계백화점 강남점 2층에 자리잡은 이번 팝업스토어는 따뜻한 느낌의 월넛 색상과 브랜드 시초인 '녹색 캐시미어 셔츠'를 연상시키는 그린톤의 인테리어가 적용됐다. 젬스톤 원석 디스플레이존을 마련했으며, 브랜드의 숨겨진 본질과 철학을 느낄 수 있는 포토월도 만나볼 수 있다. 캐시미어 셔츠는 매 시즌 한정으로 소량 제작되는 타탄 체크 패턴부터 솔리드 컬러까지 총 18가지 스타일로 선보이며, 캐시미어 소재 팬츠와 재킷 등도 함께 판매할 예정이다.

신세계인터내셔날 관계자는 "팝업 운영 기간 고객과의 접점을 넓히며 조용한 럭셔리 브랜드의 정수를 선보일 것"이라면서 "앞으로도 잠재력과 성장 가능성 높은 브랜드를 발굴해 국내 시장에 선제적으로 도입할 계획"이라고 말했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr



