에이비엘바이오 파트너사 컴퍼스, JPM 헬스케어 컨퍼런스서 IR 발표

이중항체 전문기업 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 209,000 전일대비 6,500 등락률 -3.02% 거래량 113,909 전일가 215,500 2026.01.09 09:03 기준 관련기사 4620선 찍은 코스피, 단기 급등 부담에 상승분 반납 마감'외국인·기관 팔자' 코스피, 하락 출발 후 약보합 등락'전약후강' 코스피, 사흘째 최고가 랠리…4500선 안착 전 종목 시세 보기 close 는 이달 12일부터 15일(현지시간) 개최되는 JPM 헬스케어 컨퍼런스(JPM Healthcare Conference) 2026에서 ABL001(Tovecimig)의 기술이전 파트너사인 컴퍼스 테라퓨틱스가 발표를 진행한다고 9일 밝혔다.

컴퍼스 테라퓨틱스는 미국 보스턴에 위치한 임상 단계의 바이오 기업으로, 에이비엘바이오가 개발한 이중항체 ABL001(Tovecimig)을 기술도입해 담도암 치료제로 개발하고 있다. 컴퍼스 테라퓨틱스의 발표는 이달 14일 오전 7시 30분(현지시간) 진행되며, ABL001(Tovecimig)을 비롯한 다양한 파이프라인의 개발 현황 및 사업 전략 등을 논의할 예정이다. 해당 발표는 컴퍼스 테라퓨틱스 홈페이지를 통해서도 공개된다.

이상훈 에이비엘바이오 대표는 "파트너사인 컴퍼스 테라퓨틱스가 전세계 제약·바이오 관계자들을 대상으로 발표를 진행한다. 에이비엘바이오가 개발한 ABL001(Tovecimig)도 글로벌 무대에서 소개될 예정"이라며, "ABL001(Tovecimig)가 미국 식품의약국(FDA)으로부터 패스트트랙(Fast Track) 지정을 받은 파이프라인인 만큼, 컴퍼스 테라퓨틱스도 임상 2/3상 데이터를 기반으로 ABL001(Tovecimig)의 바이오의약품 허가신청서(BLA) 제출을 계획하고 있다. 이번 발표를 시작으로 올 한 해 동안 ABL001(Tovecimig)에 많은 관심 부탁드린다"고 말했다.

에이비엘바이오가 개발한 ABL001(Tovecimig)은 신생혈관의 생성과 종양 내 혈관 형성에 중요한 역할을 하는 DLL4(Delta-like ligand 4) 및 VEGF-A(Vascular Endothelial Growth Factor-A) 신호 전달 경로를 동시에 차단하는 이중항체다. 전임상 및 임상에서 확인된 바에 따르면, DLL4와 VEGF-A를 동시에 억제할 시 종양 세포의 성장을 억제함으로써 강력한 항암 효능이 나타난다.

컴퍼스 테라퓨틱스는 ABL001(Tovecimig) 및 파클리탁셀(Paclitaxel) 병용요법을 파클리탁셀 단독요법과 비교 평가하는 임상 2/3상 COMPANION-002를 진행 중이다. 올해 상반기 전체 생존율(Overall Survival, OS)과 무진행 생존기간(Progression Free Survival·PFS)을 포함한 COMPANION-002의 임상 결과를 발표할 예정이다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>