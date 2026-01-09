무신사, 中 진출 100일… 온·오프라인 누적 거래액 100억 돌파

매장 오픈 20일 만에 누적 방문객 10만 명

출점 영향 9월 온라인 매출 5억→12월 44억

무신사가 중국 시장에서 사업을 본격화한 후 거래액과 방문객 수가 빠르게 상승하며 온·오프라인 통합 누적 거래액이 약 100억원을 돌파했다고 9일 밝혔다. 중국 시장 진출 100일(9월 19일~12월 27일) 만이며, 12월 31일 기준 누적 거래액은 110억원이다.

이 같은 성과는 온·오프라인 채널 간 시너지가 주효했다. 무신사의 첫 해외 매장인 '무신사 스탠다드 상하이 화이하이 백성점'과 '무신사 스토어 상하이 안푸루'는 시 영업 기간을 포함해 오픈 26일 만에 12월 31일 기준 합계 누적 방문객 10만명을 넘어섰다. 같은 기간 오프라인 거래액은 10억원을 기록했다.

오프라인 매장 오픈 20일만에 누적 방문객 10만명. 무신사 제공. AD 원본보기 아이콘

온라인 시장에서도 주목받고 있다. 티몰 내 무신사 스탠다드와 무신사 스토어 전체 거래액은 9월 약 5억 원에서 12월 44억 원으로 9배 이상 확대됐다. 12월 상하이 매장 오픈을 기점으로 온라인 채널 합계 거래액은 최대치를 기록했다.

특히 무신사 스토어 상하이 안푸루가 문을 연 후 티몰 무신사 스토어의 거래액은 전월 대비 2배(107%) 이상 증가해 월간 기준 역대 최대치를 경신했다. 구매자의 85% 이상은 MZ(밀레니얼+Z세대) 소비층으로, K패션 트렌드에 민감한 중국의 젊은 세대의 오프라인 매장 구매 경험이 온라인으로 이어진 것으로 풀이된다.

온·오프라인을 연계한 상품 전략도 뚜렷한 시너지를 내고 있다. 무신사 스탠다드의 베스트 셀러 '시티 레저 후디드 라이트 다운 재킷'은 티몰 무신사 스탠다드 플래그십 스토어에서 판매 1위를 기록한 데 이어, 오프라인 매장에서도 판매량 기준 압도적인 1위를 차지했다.

무신사 스탠다드 상하이 화이하이 백성점 방문객 모습. 원본보기 아이콘

무신사는 오프라인 사업 확장에 속도를 내며 초기 성과를 이어간다는 계획이다. 먼저, 오는 3월 상하이 난징둥루 신세계 신완센터(구 신세계 다이마루)에 추가 매장을 오픈하고, 상반기에는 항저우 등 상하이 외 도시로 거점을 확대할 예정이다. 중장기적으로는 2026년까지 중국 내 매장을 10개 이상으로 늘리고, 2030년까지 총 100개 매장 출점을 목표로 하고 있다.

무신사 관계자는 "무신사는 중국 시장에 대한 정교한 데이터 분석을 바탕으로 매장 출점, 상품 구성 등 현지 맞춤형 전략을 전개하며 단기간에 유의미한 성과를 거둘 수 있었다"라며 "앞으로도 K-패션에 관심이 높은 중국 MZ세대의 소비 트렌드에 기반한 온·오프라인 연계 운영을 더욱 고도화하고, 중국 시장에서 지속 가능한 성장 모델을 만들어 나갈 것"이라고 말했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr



