'서부지법 폭동 배후 의혹' 전광훈 목사 13일 구속심사

서울서부지법 폭동 사태의 배후로 지목돼 구속영장이 청구된 전광훈 사랑제일교회 목사의 구속 여부가 이르면 오는 13일 결정된다.

서울서부지법은 오는 13일 오전 10시30분 전 목사에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 연다고 9일 밝혔다.

전 목사는 폭동 사태가 발생한 장소인 서부지법에서 사건 약 1년 만에 구속심사를 받게 됐다.

앞서 서울서부지검은 전날 전 목사에 대해 특수주거침입과 특수공무집행방해 교사 등 혐의로 구속영장을 청구했다.

전 목사는 신앙심을 내세워 심리적 지배(가스라이팅)를 하고 측근과 보수 유튜버들에게 자금을 지원해 지난해 1월 시위대의 서부지법 난입을 부추긴 혐의를 받는다.

경찰은 같은 혐의를 받는 유튜브 채널 '신의한수' 신혜식 대표에 대해서도 구속영장을 신청했으나 검찰 단계에서 반려됐다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr



